3 con giáp 'lên đồ' đón Phật Bà ghé thăm nhà trong tháng 1/2024, Làm ăn hưng thịnh vô cùng

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cầu được ước thấy, phúc lộc vô biên trong tháng 1/2024.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy tuổi Dần có quý nhân giúp đỡ trong tháng 1/2024. Dù làm bất cứ chuyện gì, xảy ra bao nhiêu khó khăn cũng có thể dễ dàng vượt qua. Bên cạnh đó, bạn còn dựa vào chính sức lực của mình để làm giàu.

Tài khoản trong ngân hàng cứ đổ về liên tục, không ngừng nghỉ. Nhờ vậy mà bạn có thể mua nhà, sắm xe, thoải mái tận hưởng cuộc sống của bản thân. Dựa vào sự giúp sức của Cát tinh cùng với năng lực của mình, Dần có thể xoay chuyển tình thế nhanh chóng.

Bạn gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng có thể bước qua một cách dễ dàng, không cần tốn quá nhiều sức lực. Thời điểm này, Dần đừng ngại khó khăn, hãy dấn thân đi để đạt được những thành tựu như mình mong muốn. Có thể bạn sẽ trở nên giàu có, được nhiều người yêu mến, kính trọng.

3 con giáp 'lên đồ' đón Phật Bà ghé thăm nhà trong tháng 1/2024, Làm ăn hưng thịnh vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa vốn dĩ là những người tương đối hào phóng và có thể đủ khả năng hạ quyết tâm, nâng lên được đặt xuống cũng dễ dàng. Trong tháng 1/2024, vận trình tài lộc sẽ được cải thiện hoàn toàn, Thần Tài ban cho người tuổi Ngọ mệnh vượng vận may, vận khí hanh thông, đơn giản là vận khí cực tốt, không thể ngăn cản.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ khoảng thời gian này sẽ ngày càng khởi sắc, tài lộc bắt đầu thăng tiến không ngừng, có thêm tiền bạc, được quý nhân giúp đỡ, vạn sự hanh thông, thu nhập tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của con giáp này sẽ tăng vọt, nếu hoạt bát hơn thì chắc chắn sẽ có được nhân duyên ưng ý.

3 con giáp 'lên đồ' đón Phật Bà ghé thăm nhà trong tháng 1/2024, Làm ăn hưng thịnh vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi biết tích lũy và chế ngự cảm xúc của mình, nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công như mong đợi. Thành công đến với con giáp này không quá khó khăn nhưng cũng không quá nhanh mà từ từ từng bước vững chắc.

Người tuổi Mùi trong tháng 1/2024 có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc, có thể đột nhiên trong tay tài lộc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ra, Mùi cũng có thêm những nguồn thu lớn trong thời gian này.

Vận quý nhân của con giáp này trong tuần mới rất có thể chính là người bạn đời của Mùi. Thế nên, cuộc sống công danh sự nghiệp chẳng những có quý nhân trợ mệnh giúp mọi sự hanh thông, mà người tuổi Mùi còn hạnh phúc vô ngàn vì có được tình duyên như ý nữa.

3 con giáp 'lên đồ' đón Phật Bà ghé thăm nhà trong tháng 1/2024, Làm ăn hưng thịnh vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có VẬN TRÌNH công việc và tình duyên khởi sắc từ ngày 30/12/2023 đến ngày 6/1/2024: Hưng thịnh bất ngờ, bội thu của cải

3 con giáp có VẬN TRÌNH công việc và tình duyên khởi sắc từ ngày 30/12/2023 đến ngày 6/1/2024: Hưng thịnh bất ngờ, bội thu của cải

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn thành công vang dội, ngồi mát hưởng thụ từ ngày 30/12/2023 đến ngày 6/1/2024.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 30/12 tu vi ngay 31/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026