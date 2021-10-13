3 con giáp 'làm lụng vất vả': Giữa tháng 10 thần tài và quý nhân tề tựu, hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời

Tâm linh - Tử vi 13/10/2021 18:00

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang giữa tháng 10, thấm thoát sẽ hết năm, mọi người đều nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến hy vọng có một ngày xây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu nỗ lực nhiều hơn mọi người nghĩ, tuy nhiên có đôi lúc vận may chưa mỉm cười nên họ chưa nhận lại được những gì mà mình xứng đáng có. Dù vậy, tuổi Dậu lại là người kiên nhẫn, vì họ tin rằng trước sau gì mình cũng sẽ thành công.

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Ảnh minh họa: Internet

Bước vào giữa tháng 10 này,  tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Những tháng cuối năm 2021, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn họ được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau nữa không cần lo cơm áo gạo tiền và đương nhiên được sống thoải mái sung túc.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng. Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là người mang mệnh phú quý. Họ là một trong những con giáp có nhiều tham vọng về cả quyền lực lẫn vật chất. Họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, nếu như không thành đại gia thì ít nhất cũng phải giàu có, sự nghiệp cũng phải viên mãn thăng hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào giữa tháng 10 này, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không những gặp được cơ hội tốt để làm giàu mà còn có khả năng đem lại nhiều may mắn cho gia đình, tài lộc dồi dào không ngờ. Trước khi bước sang năm 2022, tuổi Thìn cần cẩn trọng quyết định mọi thứ, nếu may mắn có thể họ sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý mà họ chưa bao giờ ngờ đến. 

Tuổi Tuất 

Những người tuổi Tuất vốn có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Những người tuổi Tuất tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh để xây dựng một cuộc sống phú quý cho riêng mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất khá kiên định và nhẫn nại, họ không sợ đối mặt với khó khăn, mà luôn biết tiến về phía trước để tìm con đường thành công.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước vào giữa tháng 10 này, cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới. Cụ thể, những tháng cuối năm tới đây, tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tuất càng làm việc càng gặp được nhiều may mắn, cơ hội làm giàu xuất hiện trong nay mai, nếu biết nắm bắt những năm tháng sau này không cần lo lắng bất cứ điều gì. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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