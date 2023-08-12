3 con giáp kiểu gì cũng phất lên thành đại gia trong 10 ngày cuối tháng 8: Bước ra đường vấp phải cục tiền khủng, TÀI VẬN thênh thang

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 10 ngày cuối tháng 8 đổi đời chóng mặt, đứng trên núi tiền khổng lồ,

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong 10 ngày cuối tháng 8, người tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Những ngày này, con giáp tuổi Mão có thể quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành các mối làm ăn mới, vun vén cho các mối cũ. Bản mệnh cũng nên tìm thêm người hỗ trợ để tài lộc ngày càng tăng.

Tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên không chỉ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp, công việc thu về thành quả vượt trội mà năng lực cá nhân cũng được trau dồi, cải thiện.

Bản mệnh hoàn thành tốt những kế hoạch đã đặt ra và có thể hưởng thụ thành tựu vào dịp cuối tháng.

Đây là lúc tuổi Mão tập trung vào việc tích lũy kiến thực, học nhiều điều mới, không ngừng sáng tạo để tiếp tục tiến xa hơn.

3 con giáp kiểu gì cũng phất lên thành đại gia trong 10 ngày cuối tháng 8: Bước ra đường vấp phải cục tiền khủng, TÀI VẬN thênh thang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày cuối tháng 8, tuổi Hợi có nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy bản mệnh làm việc hiệu quả hơn. Con giáp này có thể tận dụng thời điểm này để tạo ra bước tiến trong sự nghiệp.

Các mối quan hệ trở nên gắn kết hơn, bản mệnh có thể đặt niềm tin vào một vài người đồng hành.

Tài chính của tuổi Hợi khá cân đối. Nếu đang cân nhắc về một khoản tiền dùng để đầu tư thì cần tính toán chính xác, đừng làm việc theo cảm tính.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của tuổi Hợi trở nên thuận lợi. Ngươi có cặp có đôi thêm nhiều cơ hội cùng ngồi lại trò chuyện, tính toán kế hoạch phù hợp cho tương lai. Người độc thân có thể gặp đối tượng mới mẻ khiến bản thân cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, cứ để tình cảm diễn ra một cách tự nhiên.

3 con giáp kiểu gì cũng phất lên thành đại gia trong 10 ngày cuối tháng 8: Bước ra đường vấp phải cục tiền khủng, TÀI VẬN thênh thang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù là trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh, người tuổi Tuất đều ít có đối thủ. Con giáp này là những người bất khả chiến bại, rất có năng lực, không quá khi gọi Tuất là thông minh, khôn khéo nhất trong số 12 con giáp. Tuất có cái tôi mạnh mẽ song thường cố gắng che giấu lại. Người tuổi này hòa đồng với mọi người, dễ nhận được thiện cảm, lời khen ngợi và sự giúp đỡ.

Tử vi trong 10 ngày cuối tháng 8 cho biết, con giáp may mắn này sẽ được hưởng sự thịnh vượng về tài chính vì làm việc chăm chỉ và quyết tâm. Bên cạnh đó, thời gian qua tuy có khó khăn nhưng thời gian tới Tuất sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, những người vốn giàu có nay sẽ càng giàu hơn, những người chưa tìm được cơ hội phát tài thì có khả năng thăng hoa.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

3 con giáp kiểu gì cũng phất lên thành đại gia trong 10 ngày cuối tháng 8: Bước ra đường vấp phải cục tiền khủng, TÀI VẬN thênh thang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 12/8/2023, 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 12/8/2023, 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể

3 con giáp 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể vào đúng ngày 12/8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 12/8 tu vi ngay 13/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 12 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 12 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió