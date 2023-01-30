3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' vào đúng 17h chiều Thứ 4 ngày 1/02/2023: Đây là thời điểm vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi

Theo tử vi 12 con giáp, sự kiên nhẫn và tình yêu thương của những người tuổi Tuất thật đáng ngưỡng mộ. Họ luôn thể hiện tính cách ổn định và trưởng thành khi đảm đương nhiều công việc khác nhau.

Gia đình họ cũng sẽ không còn quá nhiều áp lực và rắc rối, tỷ lệ thành công trong sự nghiệp của bản thân cũng cao. Họ có thể tự tay tạo dựng tương lai tươi sáng và cuộc sống hạnh phúc cho chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trong thời gian ngắn, họ có thể hoàn thành mục tiêu đề ra, cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Đối với con giáp này mở ra vô số những may mắn trong cả năm, hướng tới cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tuổi Dần

Vào lúc này đường công việc lại khá ổn áp. Chính Quan tinh soi vận đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn đến một nơi mới. Vậy nên, tốt nhất là bạn nên tiếp tục tập trung cho công việc đi đừng để ý chuyện phiếm ở chỗ làm.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này đường tình cảm nhờ Tam Hội cục nên cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ. Sự thấu hiểu và công hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa trong tuần này, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

Tuổi Mão

Tiền bạc đổ về túi đều đều nhờ Chính Tài hỗ trợ. Tiền thưởng của bạn đủ để biếu ông bà cha mẹ, đem lại niềm vui cho gia đình. Con cái cũng được hưởng lộc từ bản mệnh, bạn chính là thần Tài đầu năm của gia đình chứ không phải ai khác.

Ảnh minh họa: Internet

Mão có vận may về tiền bạc, điều đó giúp bạn vô cùng phấn khởi. Nhưng bạn nên tránh xa những trò đỏ đen, bởi tính ham vui sẽ khiến bạn rỗng túi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.