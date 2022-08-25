3 con giáp có vận trình sự nghiệp đi lùi, túi tiền bị thủng, kiếm được nhiều cũng không thể làm đầy túi, ngày xui tháng hạn đẹp bám suốt 3 ngày liên tiếp (26,27,28/08/2022)

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 03:45

Top 3 con giáp 3 ngày tới gặp vận hạn xui rủi, dễ tiền mất tật mang, tay trắng tay.

Tuổi Dần

3 con giáp có vận trình sự nghiệp đi lùi, túi tiền bị thủng, kiếm được nhiều cũng không thể làm đầy túi, ngày xui tháng hạn đẹp bám suốt 3 ngày liên tiếp (26,27,28/08/2022) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Là con giáp xui xẻo tuần này nên tuổi Dần có thể sẽ phải đón một khoảng thời gian khá ảm đạm. Đặc biệt, bản mệnh dễ rơi vào cảnh mất tiền hoặc tiêu tiền khá nhiều cho những việc quan trọng.

Hãy luôn nhắc nhở mình chi tiêu tiết kiệm phòng những sự cố bất ngờ. Đồng thời, bản mệnh hãy cố gắng tận dụng lợi thế của mình, phát huy hết mức khả năng đang có để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Vận trình công danh sự nghiệp không khả quan khi mà con giáp này không tập trung tinh thần cho nhiệm vụ. Nguyên nhân của việc này một phần là do chuyện tình cảm lấn át lý trí hoặc do chuyện cá nhân. Vì năng suất làm việc không cao nên tuần này bạn khó đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra.

May mắn là phương diện tình cảm của bản mệnh không đến nỗi tệ. Trong cái rủi vẫn có cái may, dù tiền bạc xui xẻo nhưng bạn vẫn còn có bạn bè và người thân kề bên động viên lúc nản lòng. 

Tuổi Mão

3 con giáp có vận trình sự nghiệp đi lùi, túi tiền bị thủng, kiếm được nhiều cũng không thể làm đầy túi, ngày xui tháng hạn đẹp bám suốt 3 ngày liên tiếp (26,27,28/08/2022) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mão là cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp xui xẻo 3 ngày liên tiếp (26,27,28/08/2022). Vì vận thế của bản mệnh không tốt và có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi.

Có thể mọi thứ sẽ đi chệch khỏi quỹ đạo tính toán ban đầu khiến Mão không kịp trở tay. Nhưng bạn càng cuống lên thì càng khiến mọi chuyện thêm phần rối ren. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh thì mới đủ sáng suốt để tìm ra phương pháp khắc phục tình hình.

Thời điểm này, bản mệnh cũng được nhắc nhở cần phải có sự quyết đoán, dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn. Bạn đang khá dễ bị phân tán sự tập trung, để tâm quá nhiều đến lời người khác nói mà quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết điều gì tốt nhất cho bạn ở thời điểm này.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu rạn nứt. Hai bạn thường xuyên tranh cãi vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, không ai chịu nhường ai nên mâu thuẫn cứ thế nảy sinh, lời nói trong lúc nóng giận khiến mọi chuyện ngày càng đi xa.

Tuổi Sửu

3 con giáp có vận trình sự nghiệp đi lùi, túi tiền bị thủng, kiếm được nhiều cũng không thể làm đầy túi, ngày xui tháng hạn đẹp bám suốt 3 ngày liên tiếp (26,27,28/08/2022) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

3 ngày tới (26,27,28/08/2022) có vẻ là không mấy may mắn với người tuổi Sửu trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên chứ đừng vội đầu hàng nghịch cảnh.

Với người làm công ăn lương, con giáp xui xẻo tuần này thường xuyên bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, không phát huy được năng lực của mình. Các kế hoạch bạn đặt ra rất có thể sẽ phải giậm chân tại chỗ trong tuần này.

Thời điểm này, dù dư dả đến mấy thì Đại Hao cũng khuyên bạn không nên chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có bền vững, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, nếu không thì dù kiếm được nhiều tiền, bạn cũng nhanh chóng cháy túi.




*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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