3 con giáp có sửa được ‘thói xấu’ này mới mong gặp nhân duyên tốt đẹp, mọi bề suôn sẻ

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh khôn khéo, luôn ưu tiên bản thân đầu tiên rồi mới tới cảm nhận của người xung quanh. Với họ, chiến thắng luôn có thể chung vui nhưng chiến thắng của họ phải hơn người khác. Chính suy nghĩ này khiến họ dù trong làm ăn hay cuộc sống cũng đều bị cho là ích kỷ, hẹp hòi. Có những chuyện không lớn, họ có thể dốc chút khoan dung thì kết quả đã khác. Nhưng chỉ vì tính cách trọng lợi ích riêng, họ sẽ thiệt thòi không ít.

Người tuổi tý vốn thông minh khôn khéo, luôn ưu tiên bản thân đầu tiên rồi mới tới cảm nhận của người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhẹ nhàng, sống thiện lương, nhưng họ lại rất hay tính toán chi li. Dù là làm gì, họ luôn muốn bản thân chiếm vị trí đứng nhất. Chính yêu cầu cao này khiến họ hiếu thắng ngoài xã hội và cả trong gia đình. Dù là quyết định gì trong nhà họ đều muốn mọi người hỏi mình, chỉ khi họ hài lòng mới thôi.