3 con giáp có sửa được ‘thói xấu’ này mới mong gặp nhân duyên tốt đẹp, mọi bề suôn sẻ

Những con giáp sau có chịu cải thiện bản thân thì mới mong gặp được nhân duyên tốt đẹp, thoát khỏi cảnh tình duyên dang dở hay lận đận.
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Tuổi Tý
Người tuổi Tý vốn thông minh khôn khéo, luôn ưu tiên bản thân đầu tiên rồi mới tới cảm nhận của người xung quanh. Với họ, chiến thắng luôn có thể chung vui nhưng chiến thắng của họ phải hơn người khác. Chính suy nghĩ này khiến họ dù trong làm ăn hay cuộc sống cũng đều bị cho là ích kỷ, hẹp hòi. Có những chuyện không lớn, họ có thể dốc chút khoan dung thì kết quả đã khác. Nhưng chỉ vì tính cách trọng lợi ích riêng, họ sẽ thiệt thòi không ít.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão nhẹ nhàng, sống thiện lương, nhưng họ lại rất hay tính toán chi li. Dù là làm gì, họ luôn muốn bản thân chiếm vị trí đứng nhất. Chính yêu cầu cao này khiến họ hiếu thắng ngoài xã hội và cả trong gia đình. Dù là quyết định gì trong nhà họ đều muốn mọi người hỏi mình, chỉ khi họ hài lòng mới thôi.
Thật ra tính cách này sẽ không xấu nếu họ có sự cầu toàn nhất định để hoàn thiện bản thân. Nhưng sẽ hoàn toàn tệ nếu họ trở nên cầu toán tới mức chi li và so đo không tốt.
Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn vốn chín chắn, cẩn trọng nên được nhiều người quý mến. Nhưng họ lại thường vì quá cẩn thận mà hay phàn nàn với người xung quanh.
Con giáp này hiếu thắng, xem trọng sự nghiệp, nên thường đạt được vị trí cao. Chỉ là, vì tính hay phàn nàn mà họ ít để tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của người khác. Thậm chí, khi đối phương mỏi mệt cũng không có được sự cảm thông từ họ.
Với tính cách này, họ có thể thu phục lòng người khác, nhất là trong việc lãnh đạo.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.