3 con giáp cẩn thận trở thành tiểu tam cướp chồng người khác

Tâm linh - Tử vi 20/07/2019 05:17

Đây là những con giáp dễ trở thành người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác, tự hủy hoại đạo đức của mình, thậm chí khiến nhiều người ghét nhất.

Những con giáp này dù vô tình hay cố ý đều dễ trở thành người thứ ba với đàn ông có vợ…

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sống thiên về tình cảm, dễ nhớ nhung người yêu cũ. Ngay cả khi đối phương có gia đình, tình cảm ấy vẫn chưa hết. Đây là lý do vì sao họ hay tìm đến người cũ để chia sẻ. Có thể họ không có ý định trở thành người thứ ba nhưng dần vì họ mà gia đình đối phương lục đục.

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Có thể tuổi Tý không có ý định trở thành người thứ ba nhưng dần vì họ mà gia đình đối phương lục đục - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên cẩn thận nếu không muốn mang danh người thứ ba cướp chồng người khác. Dù tình cũ còn vương thì họ cũng đã có cuộc sống riêng, đừng đi quá giới hạn nếu không muốn hại thân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn không có ý định yên ổn trong chuyện tình cảm. Họ không chịu được cảm giác bị bỏ rơi. Lúc ấy, họ sẽ quyết tâm đến cùng để có lại được người ấy, ngay cả khi phải trở thành người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của kẻ khác.

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Tuổi Thìn sẽ quyết tâm đến cùng để có lại được người ấy, ngay cả khi phải trở thành người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của kẻ khác - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên nhớ duyên đã hết thì dẫu có níu kéo cũng không có kết quả. Huống hồ, trở thành tiểu tam chỉ thiệt cho chính mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không thủy chung trong tình yêu, luôn có người này lại muốn giành người khác. Tính so đo của họ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Khi khó lòng vượt qua cám dỗ, tuổi Mùi sẽ muốn có bằng được đối phương, dù phải trở thành người thứ ba.

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Khi khó lòng vượt qua cám dỗ, tuổi Mùi sẽ muốn có bằng được đối phương, dù phải trở thành người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nên thay đổi suy nghĩ, sống nghiêm túc hơn mới có thể hạnh phúc được về sau.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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