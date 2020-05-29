3 con giáp cẩn thận người thứ ba, tình cảm gặp sóng gió trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 29/05/2020 05:13

Theo tử vi 2020, có 3 con giáp dù tài vận vượng phát nhưng tình duyên lại ảm đạm. Họ nên cẩn thận người thứ ba, hay tình duyên rạn nứt trong năm nay.

Nếu bạn thuộc 3 con giáp này, hãy cẩn thận chuyện tình cảm gặp trắc trở trong năm nay.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 2020, người tuổi Ngọ cẩn thận dễ đau buồn chuyện tình cảm. Người độc thân vì lo cho sự nghiệp mà không có thời gian tìm kiếm tình yêu. Dù vậy, những nhân duyên họ gặp cũng thú vị, cho họ nhiều trải nghiệm và các mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp sau này.

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Với tuổi Ngọ có đôi, 2020 là năm nhất định phải thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Ngọ có đôi, 2020 là năm nhất định phải thận trọng. Vì tuổi Ngọ có điềm báo dễ chia ly, hoặc gặp chuyện đau lòng. Đây có thể là từ việc người thứ ba xuất hiện hay tình cảm rạn nứt. Tuổi Ngọ lại là người nặng tình, dễ đau khổ vì tình cảm. Người đã kết hôn lại càng phải vun đắp hôn nhân, tránh tình trạng hiểu lầm kéo dài, gây tổn thương sâu sắc.

Tuổi Sửu

Tình duyên của tuổi Sửu năm nay có dự báo không tốt, dễ gặp lận đận, sóng gió. Người độc thân vẫn phải cố gắng vượt qua những chuyện không vui đã qua. Bạn nên tìm lại niềm tin vào tình yêu sau đổ vỡ.

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Tuổi Sửu có đôi cẩn thận tình cảm rạn nứt mà có chỗ cho người thứ ba xen vào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu có đôi cẩn thận tình cảm rạn nứt mà có chỗ cho người thứ ba xen vào. Người có gia đình cẩn thận vì xa cách địa lý mà tình cảm vợ chồng lạnh nhạt.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là con giáp đào hoa trong năm nay, nhưng lại không vui vẻ gì. Nếu là người độc thân, tuổi Tý bị thị phi bủa vây. Họ dễ bị vướng vào tai tiếng không tốt. Tuổi Tý cũng phải thận trọng để không bị người khác lừa gạt trong tình cảm. Đặc biệt là người có đôi, đừng vì lời ngon ngọt của người thứ ba mà xiêu lòng.

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Đây là 3 con giáp có điềm báo không vui trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là 3 con giáp có điềm báo không vui trong chuyện tình cảm. Dù vậy, quan trọng nhất vẫn là quyết định và hành động của họ. Tử vi chỉ một phần nói lên những việc cần phải tránh, còn lại là ở bản thân bạn bản lĩnh với quyết định của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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