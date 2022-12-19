3 con giáp cẩn thận lời nói vào buổi trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 11:10

Vào thời điểm này, 3 con giáp cẩn trọng, làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói mà rơi vào cảnh sạt nghiệp trắng tay.

 

Tuổi Hợi

Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi. Do đó, bạn chớ nên nản chí khi gặp phải khó khăn, cũng chớ nên kiêu ngạo khi gặt hái thành công. Bất cứ sự lơ là hoặc bất cẩn nào cũng có thể khiến bạn phải đối diện với thất bại. Thêm vào đó, Đại Hao cho thấy dù túi tiền không mấy dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

3 con giáp cẩn thận lời nói vào buổi trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm cũng khá u buồn khi người độc thân chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ. Bạn ngại mở lòng mình với người khác nên có thể sẽ bỏ lỡ nhiều mối lương duyên. Các cặp vợ chồng thì đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không muốn lắng nghe lời giải thích của nửa kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

Tuổi Tỵ

Xét về vận trình tài lộc của tuổi Tỵ có thể thấy hung nhiều cát ít. Thời gian này Chính Tài nếu có thể giữ được mức ổn định đã là may mắn, nhưng Thứ Tài khá kém, không thích hợp đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Bản mệnh lúc này có Tiểu Hao dễ bị lừa gạt tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng thêm mà bao nhiêu việc cần phải chi tiêu. Đã vậy, bạn có thể vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt.

3 con giáp cẩn thận lời nói vào buổi trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do tuổi Tỵ có nhiều vấn đề phải bận tâm, từ công việc tới tiền bạc, nên cũng không đủ thời gian để quan tâm đúng mức cho chuyện tình cảm. Mối quan hệ đôi lứa cũng vì thế mà xảy ra nhiều vấn đề hiểu lầm, không được tháo gỡ kịp thời.

Tuổi Dần

Rất tiếc khi người tuổi Dần cũng là một trong những con giáp xui xẻo trong thời điểm này. Hung tinh gây nhiều tác động xấu khiến bạn không khỏi lao đao. Theo đó, người tuổi Dần có thể phải chịu nhiều ấm ức khi bị hiểu lầm. Thị phi ập tới bất ngờ khiến bạn không kịp trở tay, mọi lời nói đều bị phản bác. Lời khuyên dành cho bạn là nên ăn nói thận trọng hơn để không tự gây ra những rắc rối không mong muốn.

3 con giáp cẩn thận lời nói vào buổi trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của con giáp này cũng không được thuận lợi do có người cố tình gây cản trở, bản mệnh ở ngoài sáng còn kẻ xấu trong tối nên khá bị động khi xảy ra tình huống bất lợi. Thời điểm này nếu cần trợ giúp, đừng ngần ngại đưa ra yêu cầu, một mình bạn có lẽ sẽ khó xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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