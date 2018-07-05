3 cặp con giáp đầy quyền lực, lấy nhau là phú quý khắp nhà, 3 đời cũng không hết giàu sang!

Đây là 3 cặp con giáp trời sinh ở bên nhau là viên mãn mọi bề, thành công giàu sang ai cũng ngưỡng mộ!
- Ráng chịu khó thêm 2 năm nữa, 3 con giáp này nhất định phát tài, nghèo khổ là chuyện quá khứ, tương lai sẽ phú quý, sung túc
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Ngọ và Hợi
Đây là cặp con giáp hòa hợp và dành cho nhau hoàn hảo nhất. Cả hai luôn nhận được phúc đức trời ban, một lòng cùng nhau xây dựng tương lai. Nhiều người cho rằng tính cách quá giống nhau thì khó trở thành vợ chồng, nhưng với cặp con giáp này thì hoàn toàn ngược lại. Vì đây là 2 con giáp có lối sống chân thành và giản dị. Họ luôn nghĩ dù phải gặp chuyện gì thì phải đối mặt và tìm cách giải quyết. Hơn nữa, tuổi Ngọ lạc quan cùng tuổi Hợi ấm áp sẽ luôn hỗ trợ cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Vì vậy, nếu hai con giáp này lấy nhau thì cái kết sau cùng rất viên mãn. Và khi sinh con rồi, cả hai lại càng yêu thương nhau, tài vận, may mắn ào ạt tới.
Dần và Tuất
Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, độc lập và luôn muốn đạt được điều mình đề ra. Không những vậy, con giáp này còn siêng năng, kiên định và nỗ lực hoàn thành điều mình muốn. Do đó, nếu Dần và Tuất thành vợ chồng thì phú quý bạc tiền không thiếu. Đây là cặp con giáp luôn bù đắp, hỗ trợ cho nhau. Họ sống lý trí và không bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Khi đã lấy nhau rồi, sự khôn khéo của cả hai sẽ giúp họ có một cuộc sống viên mãn sung túc về sau.
Tỵ và Thìn
Đây sẽ là cặp đôi quyền lực bậc nhất. Người tuổi Thìn vốn mệnh phú quý, có khả năng lãnh đạo, khí chất nổi bật. Người tuổi Tỵ lại độc lập, luôn cố gắng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Nếu 2 con giáp này về một nhà thì cuộc sống gia đình vô cùng sung túc, hạnh phúc. Nhiều người nghĩ cặp con giáp này vì quá giống nhau trong tính cách nên khó hòa hợp nhưng ngược lại, họ luôn đầy cảm thông cho đối phương. Nhờ đó, họ có thể cùng nhau xây dựng gia đình ấm cúng, nuôi con cái thành danh. Tài vận, phú quý của cặp vợ chồng tuổi Tỵ và Thìn cũng càng dồi dào, con cháu về sau còn được hưởng.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.