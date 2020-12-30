3 bộ phận cơ thể của phụ nữ càng ‘lắm lông’ càng được chồng cưng chiều số một

Theo nhân tướng học , đây là những bộ phận cơ thể của phụ nữ “cỏ mọc um tùm” sẽ có cuộc sống giàu sang, được chồng cưng như trứng, hứng như hoa.

Có câu “một lông cô quạnh, ba lông chủ phúc tài”, người sở hữu nét tướng này thường có cuộc sống khá tốt, tiền bạc đủ đầy ít khi xảy ra biến cố. Thế nên đừng dại gì phá bỏ mà thiệt thân. Nếu có nét tướng này, hãy tự tin vì bản thân là người mang mệnh giàu sang, từ khi sinh ra đã không biết khổ là gì.

Đây là bộ phận càng nhiều lông càng giàu có. Nhiều người thường cảm thấy tự ti vì đặc điểm này. Tuy nhiên đây là lại nét đặc trưng giúp vận trình của bạn hưng thịnh, phất lên đổi đời giàu sang ngút trời.

Lông chân

Đây là nét tướng của phụ nữ mang mệnh nữ vương, giàu có ngút trời. Con đường tài lộc của bạn khá hanh thông, thuận lợi. Người kinh doanh buôn bán trở thành đại gia khét tiếng, đầu tư một vốn bốn lời. Người làm công ăn lương có cuộc sống viên mãn, tình tiền như ý. Bạn không chỉ có vận khí tốt mà còn may mắn về đường tiền tài, tình duyên.

Phụ nữ có nét tướng này thường giàu sang ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống khi còn độc thân của bạn tiền tiêu hoài không hết, công việc lúc nào cũng có nhiều tin vui. Đến khi lấy chồng sinh con, bạn giúp gia đình hưng thịnh, mang may mắn về cho gia đạo của mình. Nói chung phụ nữ có đặc điểm này thể hiện sự giàu sang, đồng thời cũng là người có sinh lực dồi dào, tràn trề được chồng yêu thương hết mực.

Tai

Theo nhân tướng học, phụ nữ có lông mọc nhiều ở tai thường có số giàu sang, phú quý. Từ khi sinh ra đã mang mệnh nữ vương, ngồi không cũng có tiền đổ về tiêu hoài không hết. Người phụ nữ có nét tướng này thường tỉ mỉ, biết nhìn xa trông rộng nên công việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Phụ nữ sở hữu nét tướng này thường được chồng cưng chiều - Ảnh minh họa: Internet

Bạn làm việc có kế hoạch nên công việc khá ổn định, được cấp trên khen ngợi hết lời. Những người sở hữu nét tướng này thường biết nắm bắt thời cơ, thông minh nên sớm đạt được thành công trong sự nghiệp. Bạn được nhiều người nể phục vì tài giao tiếp giỏi, cách giải quyết công việc siêu đẳng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm