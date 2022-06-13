2 ngày giữa tuần ( 15 - 16/6 ): Ngũ hành xung khắc, bản mệnh vận trình không được như ý, tài lộc bất ổn, công danh trắc trở, tình duyên lao dốc

Mão Ngọ Tương Phá ảnh hưởng tới con giáp tuổi Mão khiến bạn tiêu cực hơn. Đôi khi bạn cảm thấy mình không thiết tha gắn bó với cuộc sống đời thường ồn ã, bạn cần cho mình một khoảng lặng riêng tư. Hẳn nhiên điều đó là chính đáng, thế nên đừng cảm thấy ấy náy khi bạn muốn xa rời mọi người 2 ngày giữa tuần nhé. Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên đôi khi con giáp tuổi Mão sẽ rơi vào trạng thái khá lưỡng lự, không hoàn toàn quyết đoán được việc cần phải làm. Nhưng thay vì để trạng thái này hành hạ bạn thêm nữa, hãy coi nó là một phần tất yếu, vượt qua nó bạn sẽ thấy ổn thôi

Hung tinh cản trở, tuổi Mão đang để cảm xúc của bản thân chi phối hành động nên dễ dàng gây mâu thuẫn với người khác. Nhất là khi ở trước mặt những người thân yêu, con giáp này không biết lựa lời nên dễ gây tổn thương cho những người gần gũi nhất với mình.

Ngọ Ngọ Tự Hình cho thấy con giáp tuổi Ngọ có nhiều thắc mắc muốn được giải đáp, 2 ngày giữa tuần bạn có thể tìm gặp một người uy tín để nhờ người ta giải thích hộ vì thực tế là bạn cũng không cảm thấy tin tưởng ai vào lúc này cả. Sau đó hãy nghiền ngẫm, phân tích trước khi đưa ra quyết định bạn nhé.



Bạn có biết rằng tâm trạng không tốt của một người cũng có thể dẫn đến bệnh tật. Do đó, nếu còn vướng bận gì trong lòng thì tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt, có như thế bạn mới có được những giây phút thảnh thơi đúng nghĩa.

Thương Quan xuất hiện cho thấy, điều gì đó tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Ngọ. Thế nên hãy cố gắng tìm hiểu sao tại sao chúng lại gây ảnh hưởng lớn đến bạn như vậy nhé.

Thương Quan xuất hiện cho thấy, điều gì đó tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết 2 ngày giữa tuần này, có điềm báo về những nguy cơ thị phi đeo bám làm ảnh hưởng tới vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân. Con giáp này không hay nói lời mà không suy nghĩ, cũng không thích kết bè kết phái, song số phận đẩy đưa nên vẫn gặp họa.

Tuổi Thân nên giữ vững lập trường trung lập để tránh những cuộc tranh đấu không liên quan đến bản thân. Bởi dù đứng về phía bên nào, con giáp này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đơm đặt và trở thành quân cờ cho người khác tranh đấu.

Ngoài ra, do Hỏa khắc Kim, tuổi Thân còn phải đau đầu vì chuyện tình cảm của mình. Nếu đã lập gia đình thì vợ chồng dễ bất hòa vì quan điểm không đồng nhất, nếu đã có đôi thì đôi bên dễ hờn giận nhau vì những cơn ghen tuông vô cớ.

Tuổi Thân nên giữ vững lập trường trung lập để tránh những cuộc tranh đấu không liên quan đến bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo