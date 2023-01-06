2 ngày cuối tuần (7, 8/12) thầy tử vi dự đoán 3 tuổi này số đỏ vận hên, may mắn ngập tràn, hỷ sự liên miên, tiền về chật két

Tử vi tuổi Mùi 2 ngày cuối tuần hứa hẹn đây sẽ là năm nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất năm 2023 vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

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Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Có vẻ đời sống của người tuổi Mùi trong thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ. Dù những gì bạn đạt được là nhờ chính công sức của bản thân, song bạn vẫn nên đề phòng tiểu nhân rình rập bên cạnh sẽ tìm cách để lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản của bạn.

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Trong 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

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Tuổi Tỵ

Dự báo trong 2 ngày cuối tuần này những chú Rắn sẽ thoải mái chi tiêu, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều về vấn đề tiền bạc.

Bạn có thể thoải mái tụ tập, hẹn hò với bạn bè, đi về thăm gia đình hay đi du lịch, không vì chuyện tài chính mà phải băn khoăn do dự, cuối cùng bó gối ở nhà cho tiết kiệm tiền. Đây là thành quả mà tuổi Tỵ có được sau quãng thời gian làm việc chăm chỉ cần cù.

Có làm thì mới có ăn, đừng nghĩ rằng con giáp này may mắn nên mới không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc chi tiêu nha.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.