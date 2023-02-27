2 ngày cuối cùng tháng 2 Dương (27-28/2), THẦN TÀI nâng bước 3 tuổi phất nhanh như ''vũ bão'', gom lộc thu tiền, may mắn theo gót về nhà

Theo dõi tử vi tuần mới, tuổi Dần có một tuần nhận được nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước. Cát tinh Thái Âm cho thấy, quý nhân trong 2 ngày cuối tháng 2 (27-28/2) của bạn có thể là nữ giới, hãy thật sự lưu tâm tới vấn đề này để không bỏ lỡ cơ hội.

Tỷ Kiên cũng giúp những chú Hổ có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, thêm cả Thiên Ấn hỗ trợ, bản mệnh luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Vận trình tình cảm trong 2 ngày cuối tháng 2 (27-28/2) cũng có phần khởi sắc hơn, nhất là với người độc thân. Con giáp này dễ có người thầm thương trộm nhớ mà bày tỏ tình cảm. Hãy cân nhắc kĩ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhé.

Tin vui còn tới với Dần ở phương diện tài lộc. Ngay từ đầu tuần đã có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

Tuổi Tị

Năm 2023 có thể nói là 1 năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tị, đặc biệt là trong 2 ngày cuối tháng 2 (27-28/2). Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cải thiện cuộc sống.

Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Chỉ cần xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, không cả tin nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác thì không lo tác động xấu.

Ngoài ra, bản mệnh cần luôn nhắc nhở bản thân làm ăn chân chính, chớ nghĩ cách làm giàu nhanh mà có thể vướng vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người. Đặc biệt, nhờ tinh thần tự giác, ý chí quật cường nên chẳng cần cậy nhờ ai Thìn cũng có thể gầy dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Hơn cả, nhờ cầu tiến, có chí tiến thủ nên Thìn sẽ càng ăn nên làm ra.

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tháng 2 (27-28/2) là khoảng thời gian may mắn của người tuổi Thìn, vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có, vận may về tài chính có sự cải thiện lớn.

Nhìn chung, đây hứa hẹn sẽ là một khoảng thời gian thăng hoa, cuộc sống viên mãn, sung túc với người tuổi Thìn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.