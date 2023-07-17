10 ngày cuối tháng 7 dương lịch, các tuổi này đạt được bước ngoặt lớn, xua đi xui xẻo, mở ra thời kỳ phát triển tốt hơn, tài lộc hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 13:17

3 con giáp tuổi này được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá lớn trong sự nghiệp từ 10 ngày cuối tháng 7, đây sẽ là cơ hội tốt để họ thể hiện năng lực.

Tuổi Tý 

10 ngày cuối tháng 7 dương lịch, các tuổi này đạt được bước ngoặt lớn, xua đi xui xẻo, mở ra thời kỳ phát triển tốt hơn, tài lộc hanh thông bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tý được Tử Vi cát tinh chiếu mệnh, vận trình khá rực rỡ khi công việc cũng như các phương diện khác của cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Người tuổi Tý luôn có tính cách tương đối ổn định và tràn đầy sức chịu đựng, họ không bao giờ chùn bước trước khó khăn và luôn giữ thái độ tích cực.

Tý sẽ đón nhận hàng loạt tin vui trong thời gian 10 ngày cuối tháng 7, có thể đến từ công việc, học hành hay đời sống cá nhân.

Sự kiên trì và chăm chỉ của họ cuối cùng cũng được đền đáp, và sự giàu có cũng theo sau. Ngoài ra, người tuổi này cũng có thể dựa vào sức mạnh của người khác để cùng nhau hợp tác đạt được thành công lớn hơn.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu thường ổn định và bền bỉ. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc với thái độ chăm chỉ và thực tế. Con giáp này thường có tính cách thực tế và cẩn trọng trong việc đánh giá và ra quyết định.

Họ không thích mạo hiểm và thường xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tính cẩn trọng giúp con giáp này tránh những sai lầm không đáng có và tạo ra kế hoạch và chiến lược thích hợp.

Con giáp tuổi Sửu được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá lớn trong sự nghiệp từ 10 ngày cuối tháng 7. Đây sẽ là cơ hội tốt để họ thể hiện năng lực.

Con giáp này có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc có thêm nhiều cơ hội việc làm. Dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, những người bạn tuổi Sửu sẽ kiên định với nguyện vọng ban đầu, vượt qua khó khăn và vững vàng tiến về phía trước.

Đồng thời, khoảng thời gian này cũng là lúc con giáp tuổi Sửu nhận nhiều tin vui trong chuyện học hành. Con giáp này chuyên tâm học tập, đạt thành tích xuất sắc.

Tuổi Dần 

10 ngày cuối tháng 7 dương lịch, các tuổi này đạt được bước ngoặt lớn, xua đi xui xẻo, mở ra thời kỳ phát triển tốt hơn, tài lộc hanh thông bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Dần gặp nhiều điều may mắn trong hoạt động thi cử hoặc tuyển chọn. Hãy tự tin vào vốn kiến thức của mình để có thể phát huy hết năng lực, gây ấn tượng với giám khảo.

Với người đã có công việc ổn định, bản mệnh cũng gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết vấn đề mới mẻ. Hãy mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình, bạn không chỉ khẳng định được bản thân mà còn có thể giúp tập thể phát triển.

Nếu có việc cần phải đi xa trong 10 ngày cuối tháng 7, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

 

Tuần cuối tuần của tháng 7, các con giáp sau có nguồn tài lộc sẽ dồi dào, phú quý sung túc, có bước đột phá lớn trong sự nghiệp, thu nhập dồn dập, tương lai giàu sang phú quý

Tuần cuối tuần của tháng 7, các con giáp sau có nguồn tài lộc sẽ dồi dào, phú quý sung túc, có bước đột phá lớn trong sự nghiệp, thu nhập dồn dập, tương lai giàu sang phú quý

Tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày tuần cuối tuần của tháng 7 khá tốt, bạn sẽ được phù trợ bởi gia đình và bạn bè, đồng thời trong hôm nay việc buôn bán cũng sẽ nhận được nhiều sự may mắn.

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