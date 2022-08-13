10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, may mắn tràn về như vũ bão, 3 con giáp này được Thần Phật ban ơn, phú cho thiên mệnh, tiền của dư dôi, giàu sang phú quý, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 23:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, nhờ tài lộc mà Thần Phật ban cho, 3 con giáp này có tiền của dư dôi, dễ trúng số độc đắc.

Tuổi Tý

10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, những người tuổi Tý sẽ bước vào giai đoạn may mắn và giàu có. Dù bất kể làm gì đi chăng nữa, mọi việc đều suôn sẻ, tiền bạc liên tục đến, nhân duyên tốt cũng ở ngay bên cạnh, sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc.

Tử vi 12 con giáp có nói, chỉ cần nỗ lực và cố gắng không ngừng, người tuổi Tý có thể giàu có vượt trội. Tuổi Tý nên tham gia nhiều hơn vào những cuộc họp mặt, bởi vì những cuộc gặp gỡ này có thể giúp con giáp may mắn này gặp được những người cao quý càng sớm càng tốt, và việc mở rộng kết nối cá nhân rất hữu ích cho sự phát triển trong tương lai, thậm chí là giàu có vượt trội.

con giap may man 3
10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, những người tuổi Tý sẽ bước vào giai đoạn may mắn và giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vốn được mệnh danh là con giáp biểu tượng cho sự thông minh, nhanh nhạy, những người tuổi Thân trong 10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch sẽ rất may mắn về đường tài lộc. Với sự thông minh của mình, họ sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn dẫn đầu.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có cơ duyên với việc kiếm tiền, nên dù chỉ một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cao. Trong 10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, công việc của bản mệnh sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài, tiền bạc đến khá dễ dàng.

con giap may man 2
Những người tuổi Thân trong 10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch sẽ rất may mắn về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường tài lộc lẫn công danh sự nghiệp. Với phẩm chất thông minh, nay còn được may mắn tề tựu nên con giáp này thỏa chí tung hoành, đưa công việc lên đỉnh vinh quang.

Những người tuổi Tuất sẽ liên tục thắng đậm trên thương trường, mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty cũng như bản thân. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm thì cuộc đời của con giáp có thể sẽ được sang trang, với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón.

con giap may man 1
10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường tài lộc lẫn công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14/8/2022, thần may mắn đổ đầy vàng bạc vào nhà, 3 con giáp này trời phú trúng số độc đắc, đại cát đại lợi, tiền của dư dôi

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14/8/2022, thần may mắn đổ đầy vàng bạc vào nhà, 3 con giáp này trời phú trúng số độc đắc, đại cát đại lợi, tiền của dư dôi

Dự đoán tử vi 12 con giáp, vào đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14/8/2022, 3 con giáp này được thần may mắn ban tài lộc đầy 3 tay, tiền của dư dôi, tài sản bạt ngàn, trúng số độc đắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 10 ngày cuối tháng 7 Âm lịch 12 con giáp tử vi tử vi hôm nay tử vi tháng 7 Âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 33 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 58 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 39 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026