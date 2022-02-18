10 ngày cuối tháng 2, nhờ hồng phúc Quý Nhân trao tặng, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, vận may bùng cháy, tài lộc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 14:20

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này sự nghiệp hưng thịnh, công danh phất phới, may mắn tăng cao vào 10 ngày cuối tháng 2.

Tuổi Thân

10 ngày cuối tháng 2, tài vận và sự nghiệp của tuổi Thân "nắm tay" hanh thông thịnh vượng. Tuổi Thân vốn là con giáp khá khiêm tốn, nhưng trong giai đoạn này họ hoàn toàn có thể tham vọng, gửi năng lượng cho vũ trụ, chỉ cần không ngừng tích cực lạc quan thì cuộc sống tương lai sẽ viên mãn cả tình lẫn tiền.

Đặc biệt, đối với một số người làm ăn kinh doanh, thời gian qua tuy rằng chưa tìm được cơ hội thành công nhưng sang 10 ngày cuối tháng 2 sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Tiền tỷ tuy khó kiếm nhưng tiền trăm, tiền triệu cũng có khả năng nằm trong tầm tay.

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10 ngày cuối tháng 2 chính là giai đoạn hoàng kim nhất trong năm của những người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

10 ngày cuối tháng 2 chính là giai đoạn hoàng kim nhất trong năm của những người tuổi Tý. Từ giây phút này, chỉ cần tuổi Tý nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với trước đây thì thành quả họ đạt được sẽ tuyệt vời đến không ngờ.

Đặc biệt, họ còn có cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cuộc sống cũng sung túc, đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Đặc biệt, bước vào 10 ngày cuối tháng 2 này, tuổi Tý càng làm việc sẽ càng được thần tài chiếu cố, may mắn đến không ngừng, trong 5 đến 10 năm tới sẽ có cuộc sống an nhàn viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Tử vi cho thấy tuổi Hợi chính là con giáp phát tài trong 10 ngày cuối tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi tháng 2 cho thấy tuổi Hợi chính là con giáp phát tài trong 10 ngày cuối tháng 2, vận trình tài lộc của bản mệnh sẽ tăng tiến với mức độ chóng mặt. Tài lộc bùng nổ có khi chỉ trong chớp mắt. Có được thành công bước đầu làm lực đẩy, những bước tiến tiếp theo sau của con giáp này cũng mạnh mẽ không kém.

Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, nếu như tuổi Hợi giữ được đầu óc tỉnh táo sáng suốt để nắm giữ cơ hội thì chắc chắn rằng việc kiếm tiền chẳng hề khó khăn chút nào, trở thành đại gia cũng chỉ cách 1 bước chân, cuộc sống sung túc đủ đầy không cần lo lắng nhiều thêm nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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