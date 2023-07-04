Mới đây, bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. HCM) vừa tiếp nhận bé trai (13 tuổi, trú tại Long An), trong tình trạng xanh xao, bàn chân phải bị cây gỗ đâm xuyên.
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Dẫn nguồn tin từ VnExpress, ngày 4/7, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bé trai vào viện cấp cứu từ Long An, với bàn chân còn nguyên cây gỗ, chảy máu rất nhiều. Ê kíp cho bé thở oxy, đưa vào phòng mổ, bóc tách và lấy thanh gỗ ra theo chiều xuôi để tránh làm tổn thương thêm.
Theo thông tin từ VTV, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc tách và lấy thanh gỗ ra theo chiều xuôi để tránh làm tổn thương thêm, may mắn cho bệnh nhi, khúc cây gỗ lách phía trong xương đốt bàn ngón 1 (ngón chân cái), làm tổn thương mô mềm và mạch máu nhỏ, không có gãy xương. Bệnh nhi được tiêm kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực và tiêm ngừa uốn ván.
Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý: Phụ huynh không nên cho trẻ đi tắm sông một mình, giáo dục trẻ không được leo trèo, nhảy cầu từ trên cao xuống sông, có thể gây chấn thương, đuối nước… nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.