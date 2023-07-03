Cô gái trẻ ở Quảng Bình nhiễm 7 loại ký sinh trùng vì 'nghiện' ăn rau sống

Ngứa da lâu năm chữa đủ mọi cách không khỏi, cô gái tá hỏa khi biết mình có 7 loại giun sán ký sinh trong người.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 3/7, bác sĩ Lê Văn Thiệu - Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết khoa vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân trẻ tên C. (26 tuổi, quê Quảng Bình) vào khám vì ngứa da. Bệnh nhân bị ngứa nhiều năm nay đã chữa đủ các loại từ tắm lá cây, thuốc bôi, thuốc uống nhưng không hết.

Bệnh nhân tới viện khám trong tình trạng da trầy xước vì ngứa. Bác sĩ cho bệnh nhân làm xét nghiệm ký sinh trùng. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với 7/9 loại giun sán phổ biến nhỏ, sán lợn, sán dây chó, sán lá phổi, sán máng, giun lươn và giun đũa chó, mèo.

Cô gái có 7 loại giun sán ký sinh trong người vì mê ăn rau sống - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VNExpress, bệnh nhân không ăn các loại thịt sống hay thực phẩm làm từ thịt sống, tái. Tuy nhiên, bệnh nhân lại nghiện rau sống. Dù ăn ở nhà hay hàng quán cô cũng chọn ăn thêm nhiều rau sống. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiễm ký sinh trùng.

Bác sĩ Thiệu cho biết với các loại ký sinh trùng này, bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc trị giun sán các loại và tiếp tục theo dõi. Bệnh nhân chỉ phát hiện sán và ký sinh trùng gây tổn thương trên da, chưa có tổn thương trong cơ và não.

Sán ký sinh trong cơ thể người - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo bác sĩ Thiệu, số lượng ca nhiễm ký sinh trùng trong thời gian gần đây có xu hướng tăng lên. Ngoài môi trường sống, thói quen ăn uống, tiếp xúc với đất, cát làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi có biểu hiện ngứa lâu ngày, rối loạn tiêu hóa… nên kiểm tra ký sinh trùng để điều trị dứt điểm, hạn chế ăn thực phẩm sống, rau sống đặc biệt là rau thủy sinh, quản lý phân của chó, mèo để tránh nhiễm giun sán từ vật nuôi này.

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