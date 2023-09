Tuy nhiên, đó là những tác dụng nào? Uống cà phê có tác dụng gì cho sức khỏe thì rất ít người biết. Do đó, bài viết này sẽ cùng bạn đi tìm hiểu nhé!

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được, nếu chúng ta uống cà phê vào buổi sáng với một lượng vừa phải sẽ rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường trí nhớ. Do đó, bạn nên thưởng thức 1 ly cà phê sau khi ăn sáng, trong khoảng từ 9h30 – 11h30 mỗi ngày. Đây là thời điểm tốt nhất để lượng caffein đạt đỉnh, giúp chúng ta tỉnh táo, làm việc có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc uống 1 ly cà phê vào buổi sáng còn làm giảm đến 50% những mảng bám beta myloid, loại protein đặc trưng thường xuất hiện và phá huỷ tế bào thần kinh trong não, giúp cải thiện đáng kể những triệu chứng của bệnh Alzheimer’s, loại bệnh mất trí nhớ thường gặp ở người già.

Uống cà phê đen có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia, cà phê đen có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể chúng ta. Ngoài giúp đầu óc tỉnh táo, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng bài tiết, uống cà phê đen còn có tác dụng chống lão hóa rất hiệu quả.

Con người chúng ta khó tránh khỏi sự tàn phá của thời gian và các yếu tố tác động của môi trường. Hơn nữa, trong cơ thể chúng ta có khoảng 2% oxy cơ thể sử dụng mỗi ngày cùng với các chất hữu cơ (acid amin, steroid, acid béo…) không tạo ra năng lượng mà sản sinh ra các gốc tự do. Những gốc tự do này sẽ tấn công phospholipid màng tế bào, gây tổn thương màng tế bào, làm rối loạn quá trình trao đổi các chất, gây đột biến và ung thư khiến cơ thể lão hóa nhanh.

Uống cà phê chống lão hóa hiệu quả

Tuy nhiên, quá trình này sẽ được là chậm lại khi bạn uống cà phê đen mỗi ngày với hàm lượng hợp lý. Cà phê đen chất chứa acid 5-caffeoylquinic và acid dihydro caffeic làm tăng khả năng chống oxy hóa và tỉ lệ các chất acid quinic cao có khả năng ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn trên mặt, chống lão hóa hiệu quả.

Hơn nữa, trong cà phê đen nguyên chất còn chứa melanoidin có khả năng ngăn chặn, lọc sạch oxy hoạt tính, ngăn chặn hiệu quả quá trình hư hại tế bào và DNA trong các loại bệnh tim mạch, ung thư và quá trình lão hoá, khiến chúng ta trẻ lâu hơn.

Phụ nữ uống cà phê có tác dụng gì?

Cà phê có nhiều tác động tích cực lên cơ thể của chúng ta, đặc biệt với phụ nữ. Thông thường, những chị em uống cà phê đều đặn, không vượt quá 400mg caffeine, thì sẽ nhận được nhiều tác dụng tốt như:

+ Tăng tuổi thọ: Phụ nữ uống cà phê thường có tuổi thọ cao hơn những người không uống và tránh được nguy cơ tử vong do một số căn bệnh như: bệnh mạch vành, đột quỵ, tiểu đường và bệnh thận… gây ra. Sở dĩ như vậy là do cà phê có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất phenolic có vai trò lớn trong việc loại bỏ các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giúp con người sống lâu hơn.

Uống cà phê tốt cho sức khỏe

+ Giữ cho lượng đường trong máu ổn định: Cà phê chứa nhiều khoáng chất như magie, crom có thể kiểm soát được lượng đường trong máu. Vì thế, những người phụ nữ uống cà phê sẽ ít có khả năng bị tiểu đường tuýp 2.

+ Bảo vệ tim khỏe mạnh: Uống cà phê nhiều hơn 3 tách mỗi ngày có thể bảo vệ chống xơ vữa động mạch, giúp cho mạch máu lưu thông bình thường, quá trình bơm máu về tim và truyền đi sẽ diễn ra nhịp nhàng hơn, làm giảm nguy cơ bị mắc bệnh suy tim.

+ Hạn chế bị bệnh Parkinson: Caffeine trong cà phê có tác dụng tốt trong việc làm giảm nguy cơ phát triển bệnh Parkinson. Đây là phát hiện mới của các nhà khoa học thuộc trường Y Rutgers Robert Wood Johnson (Mỹ) và đã được công bố trên bản tin của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ.

+ Tốt cho gan: Phần lớn mọi người đều thắc mắc uống cà phê sữa có tác dụng gì? Một trong những tác dụng có thể kể đến đó là giúp bảo vệ gan. Ngoài caffeine thì trong cà phê còn có nhiều hoạt chất khác giúp bảo vệ men gan, tăng cường chuyển hóa để các chất độc hại không tích lũy gây hại cho gan. Các chất này sau khi được lọc qua gan sẽ bị đào thải ra ngoài.

+ DNA khỏe mạnh hơn: Nhiều công trình nghiên cứu cũng đã chứng minh được, uống cà phê làm giảm sự vỡ trong chuỗi DNA, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư hoặc khối u nếu không được các tế bào sửa chữa.

+ Giảm nguy cơ mắc ung thư ruột già: Theo các nhà nghiên cứu, sau một quá trình dài phân tích đã nhận thấy, những người phụ nữ uống cà phê ở mức vừa phải với khoảng 1-2 tách mỗi ngày có thể giảm được 26% nguy cơ bị ung thư đại trực tràng so với những người không uống hoặc uống rất ít cà phê. Bởi các hợp chất caffeine và polyphenol trong cà phê giúp chống lại quá trình oxy hóa, làm giảm sự tăng trưởng của các tế bào ung thư ruột kết.

Uống cà phê làm giảm nguy cơ bị bệnh Alzheimer

+ Giảm nguy cơ bị bệnh Alzheimer: Thực ra, việc tiêu thụ cà phê ở lượng vừa phải có thể kéo giảm tình trạng suy giảm nhận thức. Vì có caffeine, các tác nhân kháng viêm cũng như các chất chống oxy hóa như axit caffeic - một polyphenol (chất chống ôxy hóa) được tìm thấy trong cà phê giúp cải thiện chức năng nhận thức. Do đó, những người thường xuyên uống cà phê sẽ ít bị bệnh Alzheimer, đầu óc khá minh mẫn khi về già.

Bên cạnh những tác dụng, thì tác hại của cà phê đối với phụ nữ cũng không phải là ít nếu như uống quá nhiều. Theo đó, khi các chị em uống trên 5 ly cà phê mỗi ngày, sẽ phải đối mặt với các triệu chứng bồn chồn và run cơ, trở nên phi lý và dễ cáu kỉnh do lượng caffeine gây cản trở đến việc cung cấp oxy đến não, làm giảm chất lượng giấc ngủ, tinh thần không thoải mái làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Ngoài ra, lượng caffeine trong cà phê chỉ giúp hiệu suất làm việc của bạn trở lại bình thường trong một thời gian ngắn. Do đó, khi uống nhiều quá, bạn sẽ bị lệ thuộc, gây ra hiện tượng vật vã nếu thiếu cà phê.

Chính vì vậy, để tận dụng được các lợi ích mà cà phê mang lại, bạn cần phải xác định được uống cà phê có tác dụng gì? liều lượng sao cho phù hợp, uống có giới hạn để không gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bạn phải hướng đến đó là sức khỏe. Vì vậy, dù cà phê có là một phần trong cuộc sống thì bạn vẫn phải ăn uống cân bằng, tập thể dục và duy trì cân nặng ổn định.