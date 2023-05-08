Tưởng chai dầu là nước ngọt, bé trai 18 tháng uống nhầm dầu hỏa suýt tử vong: Chuyên gia nói gì?

Sức khỏe 08/05/2023 14:37

Bé trai 18 tháng tuổi tưởng bình dầu hỏa trên bàn thờ là nước ngọt nên lấy uống, dẫn tới tình trạng nguy kịch.

Ngay khi phát hiện, gia đình đã đưa bé trai vào bệnh viện cấp cứu. Bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, tím tái, sốt cao, chẩn đoán ban đầu do sặc dầu hỏa.

Theo thông tin từ VnExpress, gia đình để dầu trong chai nước ngọt dưới gầm bàn thờ, bé trai lấy uống trong lúc phụ huynh không để ý. Sau uống, trẻ ho, nôn mửa, được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Đến chiều 8/5 hôm nay, bé trai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ tiên lượng khá xấu về tình trạng của bệnh nhân nhí.

Tưởng chai dầu là nước ngọt, bé trai 18 tháng uống nhầm dầu hỏa suýt tử vong: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 1
 Bé trai hiện đang trong tình trạng nguy kịch, chưa có dấu hiệu tốt - Ảnh: VnExpress. 

Các bác sĩ và chuyên gia cho biết, dầu thắp sáng là chất hydrocarbon dễ bay hơi, dễ trào vào đường thở khi uống. Dầu sẽ lan rất nhanh trong phổi gây hoại tử niêm mạc, làm xẹp và viêm phổi.

Uống nhầm dầu là một tai nạn thường thường gặp ở trẻ, xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn, khi gia đình đựng dầu trong các vật dụng uống nước như chai nước, cốc, bát.

Hậu quả khiến bệnh nhân ngộ độc tiêu hóa, rối loạn nhiều chức năng cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, dầu đi vào phổi gây hoại tử, nhiễm khuẩn, suy hô hấp đe dọa tính mạng và để lại di chứng nặng nề.

Tưởng chai dầu là nước ngọt, bé trai 18 tháng uống nhầm dầu hỏa suýt tử vong: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 2
Khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu, cần xử lý kịp thời và bố mẹ cũng nên tránh để những chai dầu hỏa ở trong tầm với của con - Ảnh: Internet.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất gia dụng, cha mẹ cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh viện để được xử trí kịp thời.

Để phòng tránh các tai nạn tương tự, nhất là trong dịp hè, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần phải bảo quản các chất này ở một nơi riêng biệt, dán nhãn ghi tên trên vỏ chai. Tránh cất giữ các loại hóa chất, nước tẩy rửa gia dụng trong các vỏ chai vốn đựng nước uống, nước ngọt (như chai Lavie) khiến trẻ nhầm tưởng là nước uống được.

Với các gia đình làm nghề liên quan đến hóa chất, dung dịch tẩy rửa thì cần bảo quản các hóa chất này một cách an toàn tuyệt đối, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

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