Trộn và kết hợp, tăng hiệu quả gấp bốn lần: Tiêm kết hợp vaccine Covishield và Covaxin sẽ tạo ra nhiều kháng thể hơn gấp 4 lần!

Sự pha trộn và kết hợp mang lại những kết quả hay ho không chỉ khi nói đến lĩnh vực thời trang , mà còn đối với cả vaccine. Một nghiên cứu thử nghiệm của Bệnh viện AIG có trụ sở tại Hyderabad về việc kiêm kết hợp vaccine Covishield và Covaxin đã phát hiện ra rằng nó không chỉ an toàn mà còn hiệu quả hơn rất nhiều. Theo một thông báo, những người tình nguyện được tiêm các liều vaccine hỗn hợp được phát hiện là có lượng kháng thể trung hòa cao hơn gấp 4 lần so với những người được tiêm hai liều vắc-xin giống nhau.

Tiếp theo, 44 ​​người tham gia xét nghiệm huyết thanh được chia thành bốn nhóm. Trong số này, có hai nhóm được dùng hai liều vắc-xin giống nhau - các nhóm tương đồng. Một nhóm được tiêm Covaxin và nhóm còn lại được tiêm Covishield.

13% hay 44 người tham gia trong tổng số 330 người tình nguyện khỏe mạnh và chưa được tiêm chủng, không có tiền sử nhiễm COVID đã được chọn cho nghiên cứu này. Nhóm tình nguyện đã được sàng lọc để tìm kháng thể SARS-CoV-2 và 44 người này không có kháng thể liên quan đến COVID hoặc có huyết thanh âm tính. 13% cho thấy mức độ nhạy cảm với huyết thanh cao.

Nhóm thứ ba và thứ tư là nhóm tiêm vaccine không đồng nhất. Trong khi Nhóm 3 nhận được liều Covishield đầu tiên và liều thứ hai là Covaxin, Nhóm 4 nhận được liều đầu tiên của Covaxin và liều thứ hai là Covishield. Tất cả 44 người tham gia được theo dõi trong 60 ngày để xem liệu có bất kỳ tác dụng phụ nào không và kiểm tra kháng thể được tạo ra của họ như thế nào.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy gì?

Bệnh viện AIG cho biết: “Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc pha trộn vắc xin là tuyệt đối an toàn vì không ai trong số những người tham gia bị phát triển bất kỳ tác dụng phụ nào”. Nhưng điều này đã được Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) cho biết từ trước vào tháng 8 năm ngoái.

Tiến sĩ D Nageshwar Reddy, Chủ tịch Bệnh viện AIG khẳng định: “Khi các loại vắc xin khác nhau được sử dụng ở liều đầu tiên và liều thứ hai, phản ứng của kháng thể Spike-protein cao hơn bốn lần so với hai liều của cùng một loại vaccine”. Kháng thể trung hòa protein là các thành phần protein của hệ thống miễn dịch có tác dụng tiêu diệt vi rút và giảm khả năng lây nhiễm tổng thể. Và đây là điều làm cho nghiên cứu hiện tại có ý nghĩa.

Tiếp theo là gì?

Các bệnh viện AIG đã chia sẻ dữ liệu từ nghiên cứu với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR). Điều này phù hợp vì nó diễn ra vào thời điểm quốc gia đang quyết định về liều vaccine 'phòng ngừa' bắt đầu vào tuần tới, từ ngày 10 tháng 1. Nghiên cứu của Bệnh viện AIG sẽ được coi là một nghiên cứu tham khảo trước liều phòng ngừa.

Điều này có ý nghĩa gì đối với thế giới?

Vào thời điểm mà các ca bệnh đang gia tăng do các biến thể mới đáng lo ngại xuất hiện, bao gồm cả Omicron, thì nghiên cứu này rất có ý nghĩa. Một số biến thể cần quan tâm đã kháng lại một phần với các loại vaccine hiện có và việc trộn lẫn có thể là câu giải đáp cho vấn đề đó.

Tiêm vaccine - chìa khóa để kết thúc đại dịch

Hơn nữa, khi các quốc gia đang vật lộn với tình trạng thiếu vaccine trầm trọng, chiến lược pha trộn và kết hợp vaccine ở các quốc gia nghèo hơn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn. Nó không chỉ đảm bảo rằng một tỷ lệ phần trăm dân số của họ có hiệu quả trong việc chống lại COVID-19, mà các nước công nghiệp phát triển cũng có thể rút ra khỏi sách đăng kí vaccine và xem xét chiến lược thay vì tích trữ vaccine để dùng cho liều tăng cường.

Phán quyết của các cơ quan y tế quốc gia và toàn cầu vẫn còn được xem xét. Tuy nhiên, nếu những nghiên cứu như thế này được tiếp tục, chúng ta đang hướng tới một thế giới có khả năng chống lại COVID-19 tốt hơn.

Theo timesnewnows