Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) đề cập đến một loạt các tình trạng gan không phải do uống quá nhiều rượu. Thay vào đó, những điều này xảy ra do sự tích tụ chất béo trong gan.

Gan thực hiện hơn 500 chức năng cơ thể bao gồm chuyển đổi thức ăn tiêu thụ thành năng lượng cũng như loại bỏ độc tố khỏi máu của bạn. Điều quan trọng là phải chẩn đoán kịp thời bệnh gan nhiễm mỡ vì nó có thể dẫn đến các biến chứng trên toàn cơ thể. Xơ gan là gì? Ảnh minh họa: Internet Xơ gan là giai đoạn nặng nhất của bệnh gan nhiễm mỡ. Nó xảy ra sau nhiều năm gan bị viêm, khiến gan bị sẹo, sần và teo lại. Tổn thương gan lâu dài này dẫn đến mô sẹo thay thế mô khỏe mạnh trong gan. Điều này ngăn cản gan của bạn hoạt động bình thường. Thiệt hại do xơ gan gây ra cuối cùng có thể dẫn đến suy gan. Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn có vấn đề về gan. Ra máu khi đang đánh răng Chảy máu nướu khi đánh răng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở giai đoạn nặng của bệnh gan nhiễm mỡ. Điều này là do tình trạng này có thể khiến bạn dễ bị chảy máu hoặc bầm tím hơn. Tương tự, bạn cũng có thể bị chảy máu mũi thường xuyên hơn. Ảnh minh họa: Internet NAFLD cũng liên quan đến mất răng và viêm nha chu, một bệnh nhiễm trùng nướu nghiêm trọng làm tổn thương mô mềm xung quanh răng. Lựa chọn lối sống lành mạnh có thể giúp ngăn chặn các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Các triệu chứng khác Khi gan của bạn mất khả năng hoạt động bình thường, bạn cũng có thể gặp các triệu chứng sau: Chán ăn

Buồn nôn

Ngứa da Ảnh minh họa: Internet Các triệu chứng giai đoạn sau Ảnh minh họa: Internet Trong giai đoạn sau của bệnh gan nhiễm mỡ, bạn có thể gặp các triệu chứng đáng lo ngại như vàng da, nôn ra máu, phân sẫm màu và giống như hắc ín, tích tụ chất lỏng ở chân và bụng, mệt mỏi và suy nhược, sụt cân và teo cơ, đau bụng hoặc đau xung quanh vùng gan, các đường màu đỏ nhỏ (mao mạch máu) trên da trên mức thắt lưng, rụng tóc, sốt và run rẩy. Các yếu tố rủi ro Ảnh minh họa: Internet Các yếu tố nguy cơ liên quan đến sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm bệnh tiểu đường loại 2, tuyến giáp hoạt động kém, huyết áp cao, cholesterol cao, mắc hội chứng chuyển hóa (kết hợp giữa bệnh tiểu đường, huyết áp cao và béo phì), trên 50 tuổi và hút thuốc. Béo phì hoặc thừa cân cũng là một yếu tố rủi ro, đặc biệt nếu bạn có nhiều mỡ quanh eo. Theo Times of India Cơ thể phát ra triệu chứng này, coi chừng căng thẳng mãn tính và suy tuyến thượng thận nguy cấp Tuyến thượng thận của bạn sản xuất nhiều loại hormone bao gồm các hormone như cortisol và adrenaline được sản xuất để đối phó với căng thẳng. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-dau-hieu-nay-khi-danh-rang-coi-chung-benh-gan-nhiem-mo-nang-phat-hien-nen-kham-ngay-560666.html Theo Linh Chi (Dịch) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-dau-hieu-nay-khi-danh-rang-coi-chung-benh-gan-nhiem-mo-nang-phat-hien-nen-kham-ngay-560666.html