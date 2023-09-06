Thang máy đột ngột rơi tự do khiến một phụ nữ ở Đồng Tháp bị đa chấn thương và gãy đốt sống

Sức khỏe 06/09/2023 15:52

Bà P. (53 tuổi), gãy hai đốt sống và xương gót chân trái sau khi thang máy bà đang đi bất ngờ rơi tự do từ độ cao khoảng 4 m.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 6/9, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho hay vừa cứu chữa một phụ nữ bị gãy cột sống do rơi thang máy. Nạn nhân là bà N.T.P (53 tuổi, ở Đồng Tháp). 

Trước đó, đang bên trong thang máy một tòa nhà ở địa phương, bà P. bất ngờ bị rơi tự do từ độ cao khoảng 4m dẫn đến đa chấn thương, toàn thân đau dữ dội, không thể cử động và được chuyển ngay lên TP HCM cấp cứu. 

Theo BS.CKI Trần Xuân Anh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Cột sống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bà P. bị gãy hai đốt sống và gãy xương gót chân trái, vận động rất đau đớn, không thể ngồi hoặc trở mình được. May mắn các mảnh vỡ xương gãy không làm tổn thương tủy sống nên không gây ra tình trạng yếu liệt hai chi dưới.

Bệnh nhân được phẫu thuật can thiệp tối thiểu bắt vít qua da làm vững cột sống và khôi phục khả năng vận động một cách nhanh nhất. Đây kỹ thuật mới, khắc phục được khuyết điểm của phương pháp phẫu thuật truyền thống.

Thang máy đột ngột rơi tự do khiến một phụ nữ ở Đồng Tháp bị đa chấn thương và gãy đốt sống - Ảnh 1
Bác sĩ Xuân Anh (trái) sử dụng hệ thống kính vi phẫu trong một ca phẫu thuật điều trị bệnh lý cột sống - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, theo bác sĩ Xuân Anh, kỹ thuật này đã khắc phục được những nhược điểm của phương pháp phẫu thuật truyền thống như phải mở một đường mổ dài khoảng 20-30 cm, người bệnh mất nhiều máu, đau nhiều và có nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu...

Ngày đầu sau mổ, bà P. có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của khung tập đi, cảm giác đau giảm rõ rệt. Sau 4 ngày, bà xuất viện. Sau khi tái khám cắt chỉ ở lưng, bà sẽ được điều trị tổn thương ở xương gót chân.

Bác sĩ Xuân Anh cho biết phẫu thuật can thiệp tối thiểu là phương pháp điều trị tiên tiến ngày càng sử dụng phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới. Phương pháp này có thể được chỉ định cho người bệnh mắc các bệnh lý về cột sống như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, gai cột sống, gãy nén cột sống, trượt đốt sống.

Người phụ nữ ngã xe lún cột sống vì áo chống nắng vướng vào bánh xe máy

Người phụ nữ ngã xe lún cột sống vì áo chống nắng vướng vào bánh xe máy

Đang tham gia giao thông, bị váy chống nắng cuốn vào bánh xe, khiến người phụ nữ bị ngã chấn thương nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   gãy đốt sống tổn thương tủy sống gãy xương gót chân

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm