Thang máy đột ngột rơi tự do khiến một phụ nữ ở Đồng Tháp bị đa chấn thương và gãy đốt sống

Bà P. (53 tuổi), gãy hai đốt sống và xương gót chân trái sau khi thang máy bà đang đi bất ngờ rơi tự do từ độ cao khoảng 4 m.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 6/9, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho hay vừa cứu chữa một phụ nữ bị gãy cột sống do rơi thang máy. Nạn nhân là bà N.T.P (53 tuổi, ở Đồng Tháp).

Trước đó, đang bên trong thang máy một tòa nhà ở địa phương, bà P. bất ngờ bị rơi tự do từ độ cao khoảng 4m dẫn đến đa chấn thương, toàn thân đau dữ dội, không thể cử động và được chuyển ngay lên TP HCM cấp cứu.

Theo BS.CKI Trần Xuân Anh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Cột sống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bà P. bị gãy hai đốt sống và gãy xương gót chân trái, vận động rất đau đớn, không thể ngồi hoặc trở mình được. May mắn các mảnh vỡ xương gãy không làm tổn thương tủy sống nên không gây ra tình trạng yếu liệt hai chi dưới.

Bệnh nhân được phẫu thuật can thiệp tối thiểu bắt vít qua da làm vững cột sống và khôi phục khả năng vận động một cách nhanh nhất. Đây kỹ thuật mới, khắc phục được khuyết điểm của phương pháp phẫu thuật truyền thống.

Bác sĩ Xuân Anh (trái) sử dụng hệ thống kính vi phẫu trong một ca phẫu thuật điều trị bệnh lý cột sống - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, theo bác sĩ Xuân Anh, kỹ thuật này đã khắc phục được những nhược điểm của phương pháp phẫu thuật truyền thống như phải mở một đường mổ dài khoảng 20-30 cm, người bệnh mất nhiều máu, đau nhiều và có nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu...

Ngày đầu sau mổ, bà P. có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của khung tập đi, cảm giác đau giảm rõ rệt. Sau 4 ngày, bà xuất viện. Sau khi tái khám cắt chỉ ở lưng, bà sẽ được điều trị tổn thương ở xương gót chân.

Bác sĩ Xuân Anh cho biết phẫu thuật can thiệp tối thiểu là phương pháp điều trị tiên tiến ngày càng sử dụng phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới. Phương pháp này có thể được chỉ định cho người bệnh mắc các bệnh lý về cột sống như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, gai cột sống, gãy nén cột sống, trượt đốt sống.

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