Tăng cường đề kháng gia đình bạn với dầu ăn từ dừa

Bên cạnh công dụng làm đẹp, dầu dừa còn được các bà nội trợ sử dụng trong việc nấu ăn hàng ngày. Hơn 50% lượng chất béo trong dầu dừa là axit béo chuỗi trung bình dễ hấp thụ vào cơ thể, giúp tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng là nội trợ thông thái nếu không có những chuẩn mực để lựa chọn dầu dừa hợp lý, tốt cho sức khỏe cả nhà.

Phụ nữ hiện đại quan tâm đến dầu ăn tốt cho sức khỏe

Dầu ăn thường là nguyên liệu được dùng đến đầu tiên trong việc chế biến các món ăn như chiên, xào, nướng, trộn salad… mang tính quyết định đến chất lượng bữa cơm gia đình. Bởi vậy, việc quan tâm và lựa chọn dầu ăn chất lượng, tốt cho sức khỏe luôn được quan tâm hàng đầu, nhất là trong thời điểm dịch bệnh ưu tiên trong tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng.

Trong các loại dầu thực vật hiện nay, dầu dừa được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch và tốt cho hệ miễn dịch. Thế nhưng, có 2 loại dầu dừa mà người tiêu dùng rất hay nhầm lẫn và cần phân biệt trước khi sử dụng.

Dầu dừa nguyên chất là loại dầu béo được chiết xuất từ những quả dừa già có màu trắng hay vàng nhạt, có nhiệt độ nóng chảy khá thấp từ 24-26 độ C. Nếu dùng dầu dừa nguyên chất trong nấu nướng rất dễ bị đốt cháy, làm mất đi mùi vị của món ăn. Do vậy, những loại dầu này thường dùng trong làm đẹp, trộn salad.

Loại thứ 2 là dầu dừa tinh luyện. Đây là loại dầu dừa đã qua quá trình tinh luyện để phù hợp với quá trình nấu nướng. Dầu dừa tinh luyện qua nhiều giai đoạn sẽ làm hương dầu dừa mất đi, điều này giúp giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên của món ăn mà không bị hương dầu dừa lấn ất.

Dầu dừa tinh luyện phù hợp cho quá trình nấu nướng với nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe

Một ưu điểm nổi bật của dầu dừa tinh luyện nữa đó là nhiệt độ sôi thấp 175 độ C, thấp nhất trong các loại dầu ăn và thấp hơn mức trung bình từ 250 độ C đến 300 độ C của các loại dầu ăn khác trên thị trường. Do đó, khi nấu với dầu dừa ở nhiệt độ 190 độ C, đặc biệt là các món chiên, xào độ bốc khói cao nên không xảy ra tình trạng khét, hư hại món ăn hay sinh ra chất độc hại.

Chưa kể, nhờ các axit béo chuỗi trung bình trong dầu dừa, đặc trưng là axit lauric được chuyển trực tiếp đến gan và được chuyển đổi thành năng lượng dễ hấp thụ vào cơ thể. Từ đó, giúp cơ thể không lưu trữ các chất béo trong dầu dừa mà sử dụng nó để sản xuất năng lượng thay thế và cải thiện sức khỏe người dùng, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, kháng khuẩn, và giảm thiểu các bệnh về tim mạch.

Dầu ăn Vietcoco có màu vàng nhạt tự nhiên, không chất tạo màu hay chất bảo quản.

Với mong muốn mang đến những sản phẩm dầu dừa chất lượng, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới tiên phong trong việc đầu tư và sản xuất dầu dừa tinh luyện mang thương hiệu Dầu ăn Vietcoco. Sản phẩm lấy nguyên liệu từ những trái dừa Bến Tre, được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại, bổ sung nguồn chất béo thực vật có lợi, không chứa cholesterol mang đến bữa ăn dinh dưỡng, tròn vị, góp phần cải thiện sức khỏe của người Việt.

Được thành lập từ năm 1997, Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới là doanh nghiệp có hơn 20 năm trong ngành dừa và xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia trên thế giới. Những sản phẩm từ nhà máy đã cung cấp cho các hệ thống siêu thị bán lẻ như Costco, Walmart, Loblaw, Lidl, Aldi….

Công ty cũng tiên phong phát triển nguồn nguyên liệu dừa hữu cơ tại Bến Tre tạo ra những sản phẩm sạch đạt chuẩn organic của Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản.

