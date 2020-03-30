Sỏi mật có nguy hiểm không? Cách phòng ngừa sỏi mật hiệu quả

Sức khỏe 30/03/2020 06:33

Sỏi mật có nguy hiểm không là mối lo lắng của những người mắc phải căn bệnh này hoặc người biết mình có nguy cơ bị bệnh này. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Nội dung bài viết

Với những người mắc căn bệnh sỏi mật thì luôn thường trực trong đầu câu hỏi: “Sỏi mật có nguy hiểm không?” và làm thế nào để ngăn ngừa được bệnh sỏi mật? Chúng ta hãy cùng đi giải đáp các thắc mắc trên qua nội dung bài viết dưới đây.

Soi mat co nguy hiem khong
Sỏi mật có nguy hiểm không? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là bệnh sỏi mật?

Sỏi mật là tình trạng lắng đọng của dịch mật ở trong và ngoài gan, nằm trong túi mật và dưới gan. Nếu sỏi nằm bên trong túi mật được coi là lành tính, thường sẽ không gây ra các triệu chứng đau đớn. Ngược lại, nếu sỏi di chuyển trong niêm mạc túi mật thì sẽ làm tắc đường mật, gây ứ đọng dịch mật nguy hiểm cho người bệnh.

Phụ nữ thường có tỷ lệ mắc bệnh sỏi mật cao hơn nam giới. Ngoài ra, những người bị bệnh tiểu đường, béo phì hoặc phụ nữ đang mang thai sẽ có nguy cơ bị sỏi mật cao hơn những người bình thường.

Soi mat co nguy hiem khong 1
Sỏi mật là tình trạng lắng đọng của dịch mật trong túi mật - Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng của bệnh sỏi mật 

Vị trí sỏi nằm trong túi mật khác nhau dẫn đến có những triệu chứng ở người bệnh cũng khác nhau. Ngoài ra, tùy vào thể trạng của mỗi người sẽ có những dấu hiệu bệnh cụ thể. Tuy nhiên, người bệnh cần đặc biệt lưu ý một số triệu chứng nguy hiểm của bệnh sỏi mật dưới đây:

  • Thấy đau bụng ở vùng thượng vị hoặc đau ở mạn sườn bên phải, có thể đau âm ỉ hoặc đau dữ dội. Cơn đau thường xuất hiện nhiều hơn sau khi ăn các thực phẩm chiên, xào, các món ăn chứa nhiều dầu mỡ.
  • Vàng da: Hiện tượng dịch mật bị ứ đọng tạo sỏi sẽ tiết ra nhiều sắc tố vàng ngấm vào máu làm xuất hiện những biểu hiện vàng da, vàng mắt ở người bệnh.
  • Rối loạn tiêu hóa: Bệnh nhân có các triệu chứng buồn nôn, nôn ói, chướng bụng, khó tiêu, chán ăn. Các triệu chứng này khá giống với triệu chứng của người bị bệnh dạ dày.
  • Người bệnh có triệu chứng sốt, có thể là sốt nhẹ hoặc sốt cao đến 39 độ. Sốt có thể kéo dài kèm theo triệu chứng đau bụng, ra nhiều mồ hôi.
Soi mat co nguy hiem khong 2
Sỏi mật có nhiều triệu chứng khác nhau ở từng người bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh sỏi mật có nguy hiểm không?

Câu trả lời cho thắc mắc “Sỏi mật có nguy hiểm không?” là có. Nếu như căn bệnh này không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ để lại những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến chức năng của túi mật. Cụ thể là:

  • Viêm túi mật cấp: Một trong những biến chứng phổ biến và nguy hiểm của sỏi mật chính là viêm túi mật cấp. Khi dịch mật tích tụ và bị tắc, túi mật bị nhiễm vi khuẩn thứ cấp và ăn sâu vào hủy hoại túi mật, có thể dẫn đến tử vong ở người bệnh.
  • Viêm tụy cấp: Các hạt dịch mật có thể ngăn không cho dịch tụy đi xuống đường tiêu hóa, dẫn đến bệnh nhân bị viêm tụy cấp, gây tổn thương tuyến tụy và nguy cơ người bệnh bị mắc tiểu đường là rất cao.
Soi mat co nguy hiem khong 3
Sỏi mật có thể biến chứng thành viêm túi mật cấp rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị sỏi mật hiệu quả

Nếu như bạn đang lo lắng về vấn đề sỏi mật có chữa được không thì hãy yên tâm vì đây là bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu như được thăm khám và điều trị kịp thời.

  • Với những trường hợp sỏi mật nhỏ ở trong túi mật, không gây tắc ống dẫn mật, không bị kẹt lại ruột non và có thể theo phân đào thải ra ngoài thì người bệnh không cần can thiệp y khoa. Tuy nhiên để tránh sỏi phát triển to, bạn cần thay đổi lối sống của mình như: duy trì cân nặng ở mức ở hợp lý, sử dụng các thực phẩm có khả năng chống viêm như nghệ, tập thể dục thường xuyên, uống các thực phẩm bổ sung theo lời khuyên của bác sĩ,…
  • Trường hợp bị tắc nghẽn ống mật cần được can thiệp y khoa, bác sĩ sẽ cân nhắc một số biện pháp y khoa dưới đây:
  • Phẫu thuật để loại bỏ túi mật bằng nội soi.
  • Nếu người bệnh không thể phẫu thuật, bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc để hòa tan sỏi mật.
  • Sử dụng sóng xung kích làm vỡ sỏi mật thành những mảnh nhỏ hơn và có thể đào thải ra ngoài cơ thể theo đường phân.
Soi mat co nguy hiem khong 4
Phẫu thuật sỏi mật bằng nội soi - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng ngừa sỏi mật hiệu quả

Để phòng ngừa sỏi mật, bạn cần xây dựng một chế độ sinh hoạt hợp lý như sau: 

  • Bổ sung thêm các thực phẩm giàu chất xơ giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải cholesterol.
  • Bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là vitamin A có chứa nhiều trong táo, dưa hấu hay các thực phẩm, cà rốt, khoai lang,…
  • Uống nhiều nước mỗi ngày giúp đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể.
  • Hạn chế các gia vị gây kích ứng đường tiêu hóa như chua, cay, mặn. Không nên ăn quá nhiều các món ăn chiên xào, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ,…
  • Thường xuyên tập thể dục và duy trì cân nặng ở mức hợp lý.
Soi mat co nguy hiem khong 5
Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý ngăn ngừa bệnh sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những giải đáp thắc mắc bệnh sỏi mật có nguy hiểm không cũng như tìm hiểu về triệu chứng, cách điều trị và phòng ngừa cho người bị sỏi mật. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để mọi người biết cách bảo vệ bản thân cũng như người thân trước căn bệnh có những biến chứng nguy hiểm này.

Viêm khớp dạng thấp là gì? Nguyên nhân và cách chữa trị

Viêm khớp dạng thấp là gì? Nguyên nhân và cách chữa trị

Viêm khớp dạng thấp làm tuổi thọ con người giảm đi. Do đó, bạn cần hiểu viêm khớp dạng thấp là gì, dấu hiệu nhận biết và cách chữa trị sớm để tránh biến chứng.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh sỏi mật biến chứng của bệnh sỏi mật sỏi mật có chữa được không

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm