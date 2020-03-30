Sỏi mật có nguy hiểm không? Cách phòng ngừa sỏi mật hiệu quả

Với những người mắc căn bệnh sỏi mật thì luôn thường trực trong đầu câu hỏi: “ Sỏi mật có nguy hiểm không ?” và làm thế nào để ngăn ngừa được bệnh sỏi mật? Chúng ta hãy cùng đi giải đáp các thắc mắc trên qua nội dung bài viết dưới đây.

Phụ nữ thường có tỷ lệ mắc bệnh sỏi mật cao hơn nam giới. Ngoài ra, những người bị bệnh tiểu đường, béo phì hoặc phụ nữ đang mang thai sẽ có nguy cơ bị sỏi mật cao hơn những người bình thường.

Sỏi mật là tình trạng lắng đọng của dịch mật ở trong và ngoài gan, nằm trong túi mật và dưới gan. Nếu sỏi nằm bên trong túi mật được coi là lành tính, thường sẽ không gây ra các triệu chứng đau đớn. Ngược lại, nếu sỏi di chuyển trong niêm mạc túi mật thì sẽ làm tắc đường mật, gây ứ đọng dịch mật nguy hiểm cho người bệnh.

Sỏi mật là tình trạng lắng đọng của dịch mật trong túi mật - Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng của bệnh sỏi mật

Vị trí sỏi nằm trong túi mật khác nhau dẫn đến có những triệu chứng ở người bệnh cũng khác nhau. Ngoài ra, tùy vào thể trạng của mỗi người sẽ có những dấu hiệu bệnh cụ thể. Tuy nhiên, người bệnh cần đặc biệt lưu ý một số triệu chứng nguy hiểm của bệnh sỏi mật dưới đây:

Thấy đau bụng ở vùng thượng vị hoặc đau ở mạn sườn bên phải, có thể đau âm ỉ hoặc đau dữ dội. Cơn đau thường xuất hiện nhiều hơn sau khi ăn các thực phẩm chiên, xào, các món ăn chứa nhiều dầu mỡ.

Vàng da: Hiện tượng dịch mật bị ứ đọng tạo sỏi sẽ tiết ra nhiều sắc tố vàng ngấm vào máu làm xuất hiện những biểu hiện vàng da, vàng mắt ở người bệnh.

Rối loạn tiêu hóa: Bệnh nhân có các triệu chứng buồn nôn, nôn ói, chướng bụng, khó tiêu, chán ăn. Các triệu chứng này khá giống với triệu chứng của người bị bệnh dạ dày.

Người bệnh có triệu chứng sốt, có thể là sốt nhẹ hoặc sốt cao đến 39 độ. Sốt có thể kéo dài kèm theo triệu chứng đau bụng, ra nhiều mồ hôi.

Sỏi mật có nhiều triệu chứng khác nhau ở từng người bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh sỏi mật có nguy hiểm không?

Câu trả lời cho thắc mắc “Sỏi mật có nguy hiểm không?” là có. Nếu như căn bệnh này không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ để lại những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến chức năng của túi mật. Cụ thể là:

Viêm túi mật cấp: Một trong những biến chứng phổ biến và nguy hiểm của sỏi mật chính là viêm túi mật cấp. Khi dịch mật tích tụ và bị tắc, túi mật bị nhiễm vi khuẩn thứ cấp và ăn sâu vào hủy hoại túi mật, có thể dẫn đến tử vong ở người bệnh.

Viêm tụy cấp: Các hạt dịch mật có thể ngăn không cho dịch tụy đi xuống đường tiêu hóa, dẫn đến bệnh nhân bị viêm tụy cấp, gây tổn thương tuyến tụy và nguy cơ người bệnh bị mắc tiểu đường là rất cao.

Sỏi mật có thể biến chứng thành viêm túi mật cấp rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị sỏi mật hiệu quả

Nếu như bạn đang lo lắng về vấn đề sỏi mật có chữa được không thì hãy yên tâm vì đây là bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu như được thăm khám và điều trị kịp thời.

Với những trường hợp sỏi mật nhỏ ở trong túi mật, không gây tắc ống dẫn mật, không bị kẹt lại ruột non và có thể theo phân đào thải ra ngoài thì người bệnh không cần can thiệp y khoa. Tuy nhiên để tránh sỏi phát triển to, bạn cần thay đổi lối sống của mình như: duy trì cân nặng ở mức ở hợp lý, sử dụng các thực phẩm có khả năng chống viêm như nghệ, tập thể dục thường xuyên, uống các thực phẩm bổ sung theo lời khuyên của bác sĩ,…

Trường hợp bị tắc nghẽn ống mật cần được can thiệp y khoa, bác sĩ sẽ cân nhắc một số biện pháp y khoa dưới đây:

Phẫu thuật để loại bỏ túi mật bằng nội soi.

Nếu người bệnh không thể phẫu thuật, bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc để hòa tan sỏi mật.

Sử dụng sóng xung kích làm vỡ sỏi mật thành những mảnh nhỏ hơn và có thể đào thải ra ngoài cơ thể theo đường phân.

Phẫu thuật sỏi mật bằng nội soi - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng ngừa sỏi mật hiệu quả

Để phòng ngừa sỏi mật, bạn cần xây dựng một chế độ sinh hoạt hợp lý như sau:

Bổ sung thêm các thực phẩm giàu chất xơ giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải cholesterol.

Bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là vitamin A có chứa nhiều trong táo, dưa hấu hay các thực phẩm, cà rốt, khoai lang,…

Uống nhiều nước mỗi ngày giúp đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể.

Hạn chế các gia vị gây kích ứng đường tiêu hóa như chua, cay, mặn. Không nên ăn quá nhiều các món ăn chiên xào, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ,…

Thường xuyên tập thể dục và duy trì cân nặng ở mức hợp lý.

Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý ngăn ngừa bệnh sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những giải đáp thắc mắc bệnh sỏi mật có nguy hiểm không cũng như tìm hiểu về triệu chứng, cách điều trị và phòng ngừa cho người bị sỏi mật. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để mọi người biết cách bảo vệ bản thân cũng như người thân trước căn bệnh có những biến chứng nguy hiểm này.