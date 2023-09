Sỏi mật có nguy hiểm không? Cách phòng ngừa sỏi mật hiệu quả

Với những trường hợp sỏi mật nhỏ ở trong túi mật, không gây tắc ống dẫn mật, không bị kẹt lại ruột non và có thể theo phân đào thải ra ngoài thì người bệnh không cần can thiệp y khoa. Tuy nhiên để tránh sỏi phát triển to, bạn cần thay đổi lối sống của mình như: duy trì cân nặng ở mức ở hợp lý, sử dụng các thực phẩm có khả năng chống viêm như nghệ, tập thể dục thường xuyên, uống các thực phẩm bổ sung theo lời khuyên của bác sĩ,…