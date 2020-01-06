Phương thuốc dùng lá cây trị hen suyễn hiệu quả 

Trong Y học hiện đại thì hen suyễn là một bệnh của phổi. Khi mắc bệnh này, người bệnh cảm thấy khó thở, chủ yếu là khó thở ra do co thắt của phế quản. Nguyên nhân gây ra bệnh chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp của cơ thể với khói bụi, lông động vật, phấn hoa, dị ứng với thức ăn, ảnh hưởng của thời tiết.

Hen suyễn là một trong những loại bệnh lý thường gặp, gây co thắt phế quản và làm cản trở sự lưu thông của không khí trong phổi. Trong Đông y, việc sử dụng lá cây trị hen suyễn là một phương pháp thông dụng và đạt hiệu quả cao.

Với những người đã qua tuổi trung niên thì cơn hen suyễn thường nặng hơn những người khác. Cơn ho kéo dài, khó thở và có biểu hiện suy hô hấp, nặng hơn nữa là suy tim phải.

Khi bạn bị bệnh hen suyễn, bạn sẽ xuất hiện một số triệu chứng như khó thở (nhất là vào bạn đêm), hay hắt hơi, sổ mũi, không có biểu hiện sốt. Những dấu hiệu thay đổi tùy vào thể trạng của từng người. Một đợt hen suyễn thường kéo đến từ 7 đến 10 ngày.

Khi trẻ em bị hen suyễn, bệnh sẽ làm cho phổi bị suy giảm chức năng, làm việc kém hiệu quả, đường dẫn khí huyết bị ảnh hưởng, máu đưa lên não làm cho trẻ không tập trung làm việc, học tập.

Triệu chứng hen suyễn- Ảnh minh họa: Internet

Bệnh hen suyễn cần phân biệt với:

- Viêm phế quản do virus, vi khuẩn: Sốt, có đờm, khó thở giống như hen nhưng không thành cơn rõ rệt. Viêm phế quản thường xuất hiện ở những người có cơ địa dị ứng hoặc bệnh nhân dị ứng đối với nguyên nhân gây viêm phế quản.

- Bệnh hen tim: Đây là cơn phù phổi cấp do tim giống như hen, thường xảy ra ở bệnh nhân bị hở lỗ van động mạch chủ, tăng huyết áp.

Mẹo dân gian chữa bệnh hen suyễn

Lá cây trị hen suyễn theo mẹo dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Việc chữa hen suyễn theo dân gian là một trong những cách được truyền tai từ người này sang người khác. Dưới đây là một số phương pháp dùng lá cây chữa bệnh hen suyễn theo dân gian mà bạn có thể tham khảo:

Cách trị hen suyễn tại nhà bằng lá dâu tằm

Bài thuốc lá cây trị hen suyễn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách chữa hen suyễn triệt để tại nhà vừa an toàn lại tiết kiệm chi phí. Để trị hen suyễn bằng phương pháp này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như lá khế và hạt tía tô.

Rửa sạch lá tía tô và ngâm muối khoảng 15 phút rồi vớt ra cho ráo nước. Sau đó, phơi nguyên liệu dưới nắng mặt trời cho khô rồi đổ lá vào máy xay sinh tố xay nhuyễn thành bột mịn. Khi uống, bạn cho bột hỗn hợp trên vào nước sôi và khuấy đều rồi dùng. Bạn nên uống vào buổi sáng và liên tục để bệnh mau khỏi.

Cách trị hen suyễn tại nhà bằng lá hẹ

Lá hẹ chữa hen suyễn rất tốt. Trong Đông y, hẹ còn có tên là cửu thái, khởi dương thảo, là loại rau không chỉ được dùng nấu trong các món ăn mà còn có công dụng chữa bệnh hen suyễn. Lá hẹ có tính nhiệt, vị cay, tỳ và giúp ôn trùng, hành khí tán độc, chữa ho cho trẻ, bệnh trĩ, ra mồ hôi trộm, đi tiểu nhiều. Dưới đây là một số cách trị hen suyễn bằng lá hẹ.

Hẹ xanh với đường phèn: Bạn lấy lá hẹ thái nhỏ. Để đường phèn vào một cái bát rồi đổ hẹ cùng với đường phèn vào hấp cho chín. Bạn uống mỗi ngày trong 3 lần. Bạn cũng có thể lấy lá hẹ một nắm giã nát, nấu lên và lấy nước uống.

Bài thuốc lá cây trị hen suyễn bằng hẹ- Ảnh minh họa: Internet

Lá hẹ hấp gừng chữa hen: Chuẩn bị 250g lá hẹ và 20g gừng tươi. Đem gừng rửa sạch khoảng 3 nước rồi thái từng lát mỏng nhỏ, lá hẹ cắt nhỏ thành từng khúc. Bạn cho cả hai vào chén và thêm ít đường hấp cách thủy. Có thể ăn và uống để chữa bệnh.

Lá hẹ hấp mật ong: Chuẩn bị lá hẹ và mật ong, nhớ dùng mật ong nguyên chất. Lá hẹ đem rửa sạch để ráo nước, cắt nhỏ rồi bỏ vào một cái bát. Sau đó, bạn cho thêm mật ong vào bát rồi hấp cách thủy cho đến khi lá hẹ nhuyễn là dùng được.

Lá hẹ, đu đủ, hạt chanh: Chuẩn bị 20g lá hẹ, 20g hoa đu đủ và 20g hạt chanh. Rửa sạch lá hẹ rồi giã nát. Tiếp đến, bạn thêm đường phèn, nước vào cùng lá hẹ rồi hấp cách thủy cho đến khi chín. Bạn cũng có thể chữa ho cho bé bằng phương pháp này.

Chữa bệnh hen phế quản bằng thuốc nam

Bài thuốc từ tỏi: Với bài thuốc này, bạn chuẩn bị tỏi củ 500g, giấm ăn 500g và đường đỏ 200g. Bóc vỏ tẽ nhánh giã nát cho đến khi tỏi nhuyễn rồi cho vào lọ cùng với đường đỏ. Sau đó, rót giấm ăn vào và bịt kín lọ. Ngâm trong khoảng 15 ngày. Bạn nên uống thuốc một ngày 3 lần để chữa bệnh.

Trị hen suyễn bằng tỏi- Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc từ gừng: Với bài thuốc nam này, bạn cần chuẩn bị gừng tươi, rễ cây chè và mật ong. Trước tiên, cho gừng, rễ chè vào nồi cùng với nước vừa đủ đem sắc. Sau đó, chắt lấy nước thuốc, bỏ bã đi rồi đổ mật ong vào, khuấy đều vào uống.

Bài thuốc từ Tiêu sọ: Đây là một trong những bài thuốc Đông y được nhiều người sử dụng nhất hiện nay vì công thức thực hiện cực kỳ đơn giản mà lại mang lại hiệu quả cao. Bạn cho tất cả hạt tiêu nguyên hạt vào dạ dày lợn, hành, tỏi, đường, muối, nấu chín. Bạn lấy hạt tiêu bỏ riêng phơi khô và để dành ăn cùng với uống nước trà. Dùng hạt tiêu sẽ làm cho tạng phủ cơ thể ấm lên và hạn chế các cơn ho khi lên cơn.

Dùng lá cây trị hen suyễn là một trong những phương pháp trị bệnh hiệu quả mà lại tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, do chữa trị bằng nguyên liệu thiên nhiên nên bạn phải kiên trì uống thuốc thì mới đạt kết quả tốt.