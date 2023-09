Hen suyễn là một trong những loại bệnh lý thường gặp, gây co thắt phế quản và làm cản trở sự lưu thông của không khí trong phổi. Trong Đông y, việc sử dụng lá cây trị hen suyễn là một phương pháp thông dụng và đạt hiệu quả cao.

Phương thuốc dùng lá cây trị hen suyễn hiệu quả- Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của bệnh hen suyễn

Trong Y học hiện đại thì hen suyễn là một bệnh của phổi. Khi mắc bệnh này, người bệnh cảm thấy khó thở, chủ yếu là khó thở ra do co thắt của phế quản. Nguyên nhân gây ra bệnh chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp của cơ thể với khói bụi, lông động vật, phấn hoa, dị ứng với thức ăn, ảnh hưởng của thời tiết.