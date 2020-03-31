Phụ nữ có nên mặc quần lót thường xuyên không?

Có nên mặc quần lót thường xuyên không là thắc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ. Quần lót có ảnh hưởng lớn đến cơ quan sinh sản nói riêng và cơ thể nói chung. Đặc biệt là đối với khoảng thời gian đi ngủ vào ban đêm, việc mặc quần lót có gây hại gì không? Bạn hãy theo dõi đáp án trong bài viết dưới đây.

Theo các chuyên gia phân tích, phụ nữ mặc đồ lót thường xuyên có thể dẫn tới nguy cơ dễ bị nhiễm nấm mốc, ẩm ướt. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh.

Phụ nữ mặc quần lót 24/24 là điều hoàn toàn không nên. Các nghiên cứu và thống kê đã cho thấy lợi ích của việc không mặc quần lót như sau:

Nguy cơ viêm nhiễm vùng kín vì mặc quần lót quá thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là vào ban đêm, đi ngủ có nên mặc quần lót không? Việc không mặc quần lót là hoàn toàn đúng đắn. Để cơ thể ở trạng thái nude mang lại nhiều lợi ích không ngờ, giúp phụ nữ tránh được rất nhiều bệnh nguy hiểm.

Khi đi ngủ, cơ thể cần nghỉ ngơi và thư giãn, đây là khoảng thời gian cơ thể hồi phục năng lượng sau một ngày. Việc không mặc đồ lót sẽ khiến cho toàn bộ cơ thể lưu thông máu tốt hơn, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon, sâu giấc và thoải mái, không ảnh hưởng sức khỏe, tâm trạng.

Ngủ nude sẽ tốt hơn cho cơ thể phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, lời giải đáp cho câu hỏi buổi tối có có nên mặc quần lót không là nên hạn chế mặc khi ngủ. Mặc quần lót dưới 20 tiếng mỗi ngày để ngăn ngừa nhiều căn bệnh ở nữ giới. Khi phụ nữ mặc quần lót thời gian quá dài, đặc biệt là đối với một số loại quần làm bằng chất liệu thô cứng sẽ chà xát và khiến vùng kín bí bách, không được thông thoáng.

Bảo vệ “vùng kín” khỏi các tác nhân dị ứng

Chắc chắn chị em đã từng ít nhất một lần cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu khi mặc quần lót. Điều này được lý giải là do một số sản phẩm đồ lót có chứa thuốc nhuộm màu nhân tạo và hóa chất gây nên dị ứng da do tiếp xúc. Nếu bạn vẫn tiếp tục mặc sản phẩm đó có thể gây ra các vết sưng, phát ban hoặc mụn nước, rất dễ viêm nhiễm vùng kín.

Bảo vệ vùng kín khỏi các tác nhân xấu - Ảnh minh họa: Internet

Giúp vùng kín giảm các vết thâm, hồng hào

Theo các số liệu thống kê, phần lớn chị em đều gặp phải tình trạng thâm ở vùng kín. Nguyên nhân là do cọ xát thường xuyên từ trang phục, đặc biệt là đồ lót. Nếu bạn mặc quần lót cả ngày cộng thêm sản phẩm được làm từ vải cứng hoặc size nhỏ, khó tránh khỏi những vết thâm, trầy da rất mất thẩm mỹ. Vì vậy, hãy luôn để cho vùng kín được thoải mái một khoảng thời gian trong ngày.

Giảm thời gian mặc đồ lót sẽ giúp vùng kín hồng hào hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nên mặc quần lót như thế nào để đảm bảo an toàn cho phụ nữ?

Trong một số trường hợp, phụ nữ buộc phải mặc quần lót khi đi ngủ, đặc biệt là vào những ngày đèn đỏ. Vậy trường hợp này cần phải làm gì để tránh mắc các bệnh vùng kín? Bạn có thể tham khảo một số bí quyết sau đây:

Sử dụng quần lót có chất liệu tốt, vải tốt nhất nên là cotton thấm hút mồ hôi và có độ co dãn tốt để tránh gây bí cho vùng kín. Bạn nên chọn quần có size vừa cơ thể, không nên chọn quần size nhỏ vì sẽ tạo cảm giác khó chịu.

Sử dụng quần lót có chất liệu tốt để bảo vệ vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh vùng kín đúng cách, sạch sẽ và lau khô trước khi đi ngủ.

Thay băng vệ sinh thường xuyên và chọn loại băng vệ sinh thấm hút tốt, khô thoáng và chống tràn. Bạn nên lựa chọn loại băng vệ sinh dành riêng cho ban đêm. Bởi ban đêm lượng “nguyệt san” thường nhiều hơn.

Thay và giặt quần lót thường xuyên: Vùng kín chắc chắn chứa nhiều vi khuẩn, bạn nên thay và giặt quần lót ít nhất là mỗi ngày một lần.

Thay và giặt quần lót thường xuyên để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối tránh việc mặc quần lót bị ẩm ướt, môi trường ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập và gây mùi hôi, viêm nhiễm, nấm ngứa.

Không nên lạm dụng băng vệ sinh hàng ngày: Nhiều chị em cho rằng dùng băng vệ sinh hàng ngày để khô thoáng hơn. Tuy nhiên, dùng quá nhiều và thường xuyên, vô tình tích tụ vi khuẩn ở băng vệ sinh và gây tác động trực tiếp tới vùng kín của bạn.

Sử dụng giấy vệ sinh đảm bảo chất lượng: Giấy vệ sinh cũng là tác nhân trực tiếp có thể gây ra bệnh vùng kín nếu chị em sử dụng loại không đảm bảo. Hiện nay, thị trường tràn lan các loại giấy tái chế và không hợp vệ sinh. Vì vậy, chị em hãy lựa chọn các thương hiệu uy tín.

Không nên ngâm vùng kín quá lâu trong nước: Thói quen tắm lâu trong những ngày đèn đỏ sẽ khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bên trong gây viêm nhiễm cơ quan sinh sản.

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi có nên mặc quần lót thường xuyên không? Bạn nên hạn chế việc mặc quần lót trong thời gian quá dài vì sẽ có nguy cơ mắc nhiều bệnh vùng kín, hãy để cho vùng kín được thông thoáng và ngăn ngừa nguy cơ vi khuẩn xâm nhập.