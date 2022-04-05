Phòng khám phụ sản AGO - Địa chỉ thăm khám uy tín, chuyên nghiệp

Bệnh phụ khoa là căn bệnh rất nhạy cảm và khó nói… Tâm lý ngại đi khám dẫn đến việc không phát hiện sớm các căn bệnh phụ khoa và khó điều trị hơn. Do đó, để đảm bảo phát hiện sớm các căn bệnh phụ khoa nguy hiểm, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa mỗi năm 1 lần. Cùng tìm hiểu về các dịch vụ khám phụ khoa phổ biến.

Tại sao cần khám phụ sản Vì tâm lý e ngại, nhiều chị em không chịu thăm khám phụ khoa, vùng kín, với những biểu hiện phụ khoa bất thường thì tự tìm cách chữa trị tại nhà bằng cách mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, với phụ nữ hiện đại, việc khám phụ khoa cần được kiểm tra thường xuyên, không nên chỉ khám những dấu hiệu bất thường. Khi đi khám phụ khoa, chị em sẽ nắm bắt được tình trạng của vùng kín, có mắc bệnh viêm nhiễm, bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không. Ngay cả khi bạn chưa mắc bệnh, có những dấu hiệu nguy cơ như có mùi viêm nhiễm vùng kín, tiết dịch bất thường, bác sĩ sẽ cảnh báo và thậm chí hướng dẫn bạn cách chăm sóc vùng nhạy cảm.

Bên cạnh đó, chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng có đều hay không là dấu hiệu cho biết sức khỏe sinh sản của bạn. Nếu bạn có các biểu hiện rối loạn chu kỳ kinh nguyệt như: kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt ít, có hiện tượng vón cục,hội chứng tiền kinh nguyệt,… thì cần đi khám và tư vấn bởi bác sĩ sản phụ khoa. Nhiều chị em bị rối loạn kinh nguyệt nghiêm trọng như rối loạn nội tiết, tức ngực, đau bụng, nổi mụn, hay cáu gắt, tâm trạng khó chịu cũng được tư vấn để giảm triệu chứng. Đặc biệt, hiện cả nam và nữ đều có nguy cơ lây nhiễm các bệnh về phụ khoa khi quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh, nhưng do cấu tạo và cơ địa nên phụ nữ dễ mắc bệnh hơn và bị ảnh hưởng nhiều hơn. Việc lây truyền có tỷ lệ rất cao, kể cả quan hệ tình dục truyền thống hay hậu môn. Do đó, chị em cần phải đi khám thường xuyên để phòng tránh và kịp thời chữa các bệnh phụ khoa.

Một số dịch vụ khám phụ sản phổ biến hiện nay Khi đi khám phụ sản, chị em phụ nữ thắc mắc cần phải làm những gì để có thể cho kết quả chính xác. Sau đây là một số dịch vụ khám phụ sản phổ biến hiện nay bao gồm: Khám bên ngoài

Khám vùng âm đạo

Khám nội soi cổ tử cung

Làm xét nghiệm dịch âm đạo

Xét nghiệm máu

Xét nghiệm nước tiểu

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung Tùy vào tình trạng âm đạo của mỗi người mà bác sĩ sẽ tư vấn để thực hiện các dịch vụ khác nhau nhằm mang đến kết quả chính xác nhất. Phòng khám phụ sản AGO - Địa chỉ thăm khám uy tín, chuyên nghiệp Khi đi khám phụ khoa, ai cũng mong muốn được khám bởi bác sĩ tâm lý, có trình độ chuyên môn cao. Nếu bạn đang có nhu cầu khám phụ sản thì không thể bỏ qua phòng khám phụ sản AGO. Bệnh viện phụ sản AGO là địa chỉ khám phụ khoa uy tín top đầu cả nước, được nhiều chị em tin tưởng về chất lượng và dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của AGO, chị em có thể hoàn toàn yên tâm bởi đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thăm khám các bệnh phụ sản. Tại đây hệ thống trang thiết bị phục vụ cho quá trình thăm khám hiện đại được đầu tư, mang đến kết quả chính xác cao. Đến với phòng khám, chị em sẽ được tư vấn các gói khám phụ khoa phù hợp với tình trạng của bản thân, đưa ra liệu trình điều trị tốt nhất. Đặc biệt, mức giá mà bệnh viện phụ sản AGO đưa ra vô cùng hợp lý. Như vậy, phòng khám phụ sản AGO chính là lựa chọn thông minh, an toàn và uy tín khi chị em có nhu cầu thăm khám phụ sản. Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với phòng khám AGO qua hotline, website hoặc đến trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ và đặt lịch nhanh chóng. Thông tin liên hệ Phòng khám phụ sản AGO - Mang con yêu đến với mẹ hiền Website: http://phongkhamago.com/ Số hotline phòng khám : 0964.167.202 Địa chỉ : SỐ 419 lô HK 11- KĐT Ven Sông Lạch Tray - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng

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