Phòng khám phụ sản AGO - Địa chỉ thăm khám uy tín, chuyên nghiệp

Bên cạnh đó, chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng có đều hay không là dấu hiệu cho biết sức khỏe sinh sản của bạn. Nếu bạn có các biểu hiện rối loạn chu kỳ kinh nguyệt như: kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt ít, có hiện tượng vón cục,hội chứng tiền kinh nguyệt,… thì cần đi khám và tư vấn bởi bác sĩ sản phụ khoa. Nhiều chị em bị rối loạn kinh nguyệt nghiêm trọng như rối loạn nội tiết, tức ngực, đau bụng, nổi mụn, hay cáu gắt, tâm trạng khó chịu cũng được tư vấn để giảm triệu chứng.

Đặc biệt, hiện cả nam và nữ đều có nguy cơ lây nhiễm các bệnh về phụ khoa khi quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh, nhưng do cấu tạo và cơ địa nên phụ nữ dễ mắc bệnh hơn và bị ảnh hưởng nhiều hơn. Việc lây truyền có tỷ lệ rất cao, kể cả quan hệ tình dục truyền thống hay hậu môn. Do đó, chị em cần phải đi khám thường xuyên để phòng tránh và kịp thời chữa các bệnh phụ khoa.