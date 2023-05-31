Những cách phòng tránh dị ứng 'dễ như ăn bánh' cho gia đình bạn trong mùa nắng nóng

Sức khỏe 31/05/2023 00:00

Trong tiết trời nắng nóng như hiện nay, các 'tác nhân' bên ngoài có thể dễ dàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình bạn nếu không biết cách phòng tránh.

Phản ứng dị ứng là một chuỗi các hiện tượng phức tạp liên quan đến nhiều thành phần tế bào, các chất hóa học và các mô toàn cơ thể. Đây là một phản ứng của cơ thể chống lại những chất lạ xâm nhập, đặc biệt là qua đường hô hấp. Thực tế, dị ứng là một trong bốn hình thức của chứng quá mẫn cảm, là phản ứng không thích hợp của hệ thống miễn dịch với những chất bình thường. Nó kích hoạt quá mức các dưỡng bào (bạch cầu mast) và một loại kháng thể được gọi là IgE, dẫn đến một phản ứng viêm nặng thông thường bao gồm chàm, phát ban, tiêu chảy, lên cơn hen suyễn. 

Các dị nguyên có thể xâm nhập cơ thể bằng nhiều đường khác nhau như đường thở, ăn uống, qua da, niêm mạc… Mỗi người có thể bị mẫn cảm với một hoặc nhiều loại dị nguyên. 

Tác Nhân

Bụi và mốc là nguyên nhân gây các vấn đề về ho dị ứng, ngứa, viêm mũi dị ứng. Sự xâm nhập của các bụi bẩn trong không khí như bụi công nghiệp do các nhà máy sản xuất, bụi phấn viết bảng, bụi phấn hoa bay vào nhà, khói thuốc lá...

Dị ứng do thời tiết: Rối loạn hệ miễn dịch là nguyên nhân chính dẫn đến dị ứng thời tiết với các triệu chứng như da ửng đỏ kèm theo ngứa dai dẳng, có dấu hiệu mề đay trên da, nổi những mụn nước nhỏ li ti (thường xuất hiện ở chân, tay, sau đó có thể lan sang các bộ phận khác)...

Những cách phòng tránh dị ứng 'dễ như ăn bánh' cho gia đình bạn trong mùa nắng nóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nguyên nhân nữa khiến cho dị ứng tấn công cơ thể bạn trong những ngày hè đến từ chế độ ăn uống. Hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày này cũng là lúc bạn thả ga tận hưởng mọi loại đồ ăn, thức uống. Việc sử dụng quá nhiều thức ăn cay, nóng, chất béo, chất đạm hay những thực phẩm quá ngọt, giàu năng lượng… khiến năng lượng thừa bị đốt cháy làm gia tăng quá trình chuyển hóa cơ bản nên tăng sinh nhiệt, tăng độc tố trong cơ thể trong cơ thể. Và hậu quả cơ thể phản ứng lại bằng cách nổi mụn nhọt, mẩn ngứa.

Cách phòng tránh

Tăng cường các thực phẩm giải nhiệt

Ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh với đủ các dưỡng chất cần thiết để đảm bảo sức khỏe, bạn cũng cần tăng cường các thực phẩm có tính giải nhiệt như đậu phụ, mướp đắng (khổ qua), củ cải, bí đao, cà chua, dừa, chanh,… và các loại hoa quả để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Thay đổi thói quen ăn uống, năng tập luyện và duy trì lối sống sạch sẽ, khoa học

Những cách phòng tránh dị ứng 'dễ như ăn bánh' cho gia đình bạn trong mùa nắng nóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, về chế độ ăn uống, cần tăng cường miễn dịch cho cơ thể bằng cách nạp đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng như tăng cường protein từ trứng, tôm, các loại cá, thịt bò, thịt lợn...;  bổ sung các vitamin và khoáng chất từ rau quả như rau cải xanh, súp lơ, rau dền, rau ngót...; nên uống các loại nước trái cây như táo, lê, đào, cam, bưởi và luôn đảm bảo uống đủ từ 1,5 - 2 lít nước/người/ngày. Ngoài ra, nên bổ sung acid folic có trong bánh mỳ và đậu có chứa acid folic - đó là 2 nguồn dinh dưỡng quan trọng có thể giúp cơ thể chống dị ứng; nên tránh một số gia vị như mù tạt, ớt cay có thể gây kích thích niêm mạc mũi...

Tránh ăn những thức ăn đã từng làm cho bạn bị dị ứng

Dù biểu hiện của dị ứng là rất nhẹ. Trước khi quyết định mua một loại thực phẩm nào đó, bạn phải đọc nhãn mác và lưu ý một số từ ngữ không thông dụng sử dụng trên nhãn mác, bao bì sản phẩm như albumin (một thành phần của chất đạm trứng) hoặc casein (đạm sữa).

Đến cơ sở y tế gần nhất khi các bệnh dị ứng có dấu hiệu xấu đi

Khi phản ứng dị ứng xảy ra nhanh và có chiều hướng nặng lên, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

Vệ sinh sạch sẽ cho cơ thể cũng như môi trường xung quanh

Vệ sinh nhà cửa phòng ngủ sạch sẽ. Những người dễ bị dị ứng với bụi phấn hoa nên gội đầu thường xuyên để làm sạch phấn hoa bám trên tóc hoặc rơi trên gối, áo quần, đồng thời hạn chế đến các vườn hoa là nơi dễ phát tán nhiều bụi phấn, bào tử.

Những cách phòng tránh dị ứng 'dễ như ăn bánh' cho gia đình bạn trong mùa nắng nóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong những lúc thời tiết nắng nóng như thế này, có thể sẽ xuất hiện nhiều loại bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cần phòng tránh như:

Bệnh tim mạch

Nắng nóng gay gắt thường không có lợi cho tim. Tim phải làm việc nhiều và nhanh hơn khiến mạch đập mạnh và huyết áp tăng. Máu bị đặc lại do mất nước, có thể gây ra tình trạng thiếu oxy, bất tỉnh, nhồi máu hay đột quỵ. Đặc biệt là ở những người lớn tuổi.

Những người có bệnh tim phải sử dụng thuốc đều đặn theo đơn của bác sỹ, luôn mang theo người thuốc hạ huyết, hạn chế vận động khi trời nóng, mang mũ khi đi nắng, giảm các thức ăn nhiều mỡ và nên uống nhiều nước. Cẩn thận khi tắm nước lạnh, đặc biệt với người bị chứng co thắt mạch.

Hầu hết bệnh mùa nóng thường không đáng sợ nhưng nếu người bệnh chủ quan, không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ chuyển hướng xấu, trầm trọng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Vì thế người dân cần hết sức lưu ý theo dõi sức khỏe của bản thân mình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Nhiễm các bệnh do siêu vi

Thời tiết nắng nóng thường kèm theo việc chuyển mưa, là điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý truyền nhiễm do siêu vi như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, viêm não Nhật Bản,… phát triển.

Cần dọn dẹp, phát quang bụi rậm, xử lý các vùng nước đọng hoặc nơi chứa nước phải đảm bảo không để cho lăng quăng phát triển. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước, tập thể dục vừa phải, ngủ đủ giấc giữ sức đề kháng tốt cho cơ thể để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Cẩn trọng với '3 dấu hiệu đen' trên cơ thể cảnh báo ung thư: Số ca ở Việt Nam từ đứng thứ 3 đã tăng lên hàng 2

Cẩn trọng với '3 dấu hiệu đen' trên cơ thể cảnh báo ung thư: Số ca ở Việt Nam từ đứng thứ 3 đã tăng lên hàng 2

Tình trạng ung thư ngày càng phổ biến, đặc biệt 3 dấu hiệu sau đây liên quan đến việc cảnh báo căn bệnh, bạn cần cẩn trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chữa bệnh dị ứng mẩn ngứa bị dị ứng thời tiết cần làm gì bị dị ứng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 50 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 50 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm