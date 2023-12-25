Dựa trên kinh nghiệm điều trị và các cuộc trò chuyện với chuyên gia, dưới đây là 9 xu hướng mà Leanza hình dung cho năm 2024 và đề xuất những phương pháp giúp mọi người có thể đạt được sức khỏe tâm thần tốt hơn trong năm mới.

Nicholette Leanza, nhà trị liệu tâm lý tại LifeStance Health ở Ohio (Mỹ), với nhiều kinh nghiệm làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn trong nhiều môi trường điều trị khác nhau.

Khi số lượng “huấn luyện viên sức khỏe tâm thần” không được cấp phép tiếp tục tăng lên, Leanza nhấn mạnh mọi người cần phải tìm kiếm các "nhà trị liệu tâm thần" được chứng nhận.

Cô nói với Fox News Digital: “Có sự khác biệt giữa trị liệu và xây dựng kỹ năng, vì vậy mọi người sẽ cần hiểu rõ ràng về vai trò thích hợp của cả hai loại chuyên gia này khi nói đến hỗ trợ và hướng dẫn sức khỏe tâm thần”.

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2. Tăng đột biến các nhóm sức khỏe tâm thần dành riêng cho cộng đồng

Leanza dự đoán: “Khi mọi người trong xã hội ngày càng mất kết nối, chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều cộng đồng và các nhóm có tình trạng cụ thể giống nhau kết nối với nhau cả trên mạng xã hội và tại nơi làm việc”.

Leanza cho biết rằng cho dù điều này liên quan đến việc tìm kiếm sự kết nối và thoải mái trong những điều kiện tương tự thì mọi người sẽ tự nhiên bị thu hút và dễ dàng thành lập hội nhóm riêng dựa trên những mối quan tâm chung giữa họ.

3. Âm nhạc như liệu pháp thư giãn

Leanza chỉ ra rằng năm 2023 đánh dấu một trong những năm mạnh mẽ mà người hâm mộ dành cho các nghệ sĩ cụ thể như Taylor Swift, Beyoncé và Harry Styles.

Cô nói: “Theo truyền thống, tiếng ồn êm dịu được sử dụng như một nguồn thư giãn phù hợp, nhưng khi niềm yêu thích về một nghệ sĩ nào đó ngày càng sâu sắc, chúng tôi thấy mọi người 'tận dụng' các nghệ sĩ yêu thích của họ như một cách để giảm bớt lo lắng”.

Trong năm mới, nhà trị liệu mong mọi người tiếp tục tìm đến âm nhạc như một hình thức trị liệu để nâng đỡ bản thân vượt qua những cảm xúc, tâm trạng khác nhau.

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4. Văn hóa giảm cân cấp tốc

Khi thuốc giảm cân tiếp tục trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn, Leanza hy vọng rằng mọi người sẽ bắt đầu chấp nhận tác động cảm xúc của việc giảm cân.

“Chúng ta sẽ chứng kiến ​​​​sự 'bắt kịp' giữa các khía cạnh thể chất và tâm lý của việc giảm cân, cũng như sự thay đổi tư duy sẽ tập trung vào cảm giác bên trong cơ thể, bất kể vẻ ngoài của bạn như thế nào", Leanza nói với Fox News Digital.

5. Sống điều độ

Leanza nói với Fox News Digital rằng cô hy vọng mọi người hãy tập trung vào chế độ dinh dưỡng của bản thân và chú ý hơn đến việc uống rượu, đồng thời khuyên mọi người nỗ lực xây dựng một lối sống lành mạnh bền vững hơn.

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6. Sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc

Leanza dự đoán xu hướng ngày càng tăng là mọi người ưu tiên sức khỏe tinh thần hơn công việc, điều này có thể là mối quan tâm của thế hệ Gen Z.

Leanza cho biết: “Điều này đang thay đổi cách chúng ta nghĩ về sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống và cách giao tiếp ở nơi làm việc”.

“Tôi thấy những người trẻ tuổi cởi mở và minh bạch hơn đáng kể trong việc thảo luận về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc", Leanza nói.

Vào năm 2024, nhà trị liệu cũng kỳ vọng sẽ có nhiều công ty bắt đầu cung cấp nguồn lực và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần cho nhân viên.

7. Phân biệt nội dung sức khỏe tâm thần trên mạng xã hội

Vào năm 2023, đã có một “sự bùng nổ” trong hoạt động tự chẩn đoán trên TikTok về các vấn đề sức khỏe tâm thần và nhà trị liệu đã đưa ra cảnh báo về điều này.

Vào năm 2024, Leanza dự đoán rằng mọi người sẽ có “con mắt sáng suốt” hơn đối với nội dung về sức khỏe tâm thần mà họ xem trên mạng xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

8. Nhu cầu trị liệu trực tiếp cao hơn

Leanza nói với Fox News Digital: “Thế hệ gen Z sắp trưởng thành, thời điểm mà họ nhận thức về sức khỏe tâm thần đang ở mức cao nhất trong cuộc đời mình".

Mặc dù nhóm tuổi này đã lớn lên trong thế giới kỹ thuật số, nhưng cô cho biết nhóm tuổi này cũng khao khát được tương tác trực tiếp, đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe tâm thần của họ.

Leanza nói: “Mặc dù điều này phụ thuộc vào bệnh nhân và chẩn đoán cụ thể của họ, nhưng đối với nhiều khách hàng trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên họ gặp một nhà trị liệu. Tổ chức các buổi gặp trực tiếp có thể giúp họ xây dựng mối quan hệ với bác sĩ trị liệu và tạo ra một môi trường thoải mái hơn để họ cởi mở hơn".

9. Những quyết tâm toàn diện hơn cho năm mới

Mặc dù vận động thể chất có lợi cho sức khỏe nhưng Leanza cho biết không nên chỉ dự vào việc tập thể dục để thay thế cho liệu pháp điều trị.

Cô nói với Fox News Digital: “Chạy bộ có thể giúp giải phóng endorphin và giảm bớt lo lắng vào thời điểm chạy bộ, nhưng nhưng điều quan trọng là phải giải quyết đúng cách gốc rễ của vấn đề".