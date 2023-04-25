Nhà 3 người nguy kịch sau khi ăn sáng bằng thịt cóc

Sức khỏe 25/04/2023 16:45

Sáng sớm, thấy cóc trong vườn nhà, gia đình này quyết định giết thịt để ăn. Sau khoảng 30 phút thì xuất hiện tình trạng nôn, đi ngoài phân lỏng...

Dẫn tin từ VTC News, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân người đồng bào Bru - Vân kiều nhập viện với tình trạng mệt, tức ngực, khó thở, đau bụng…

Các nạn nhân là người trong 1 gia đình, gồm bố 40 tuổi, người mẹ 36 tuổi và con trai 20 tuổi cùng trú tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Theo đó, những người này thấy cóc trong vườn nhà nên người mẹ bắt, giết thịt để làm thức ăn buổi sáng.

Sau khi ăn thịt cóc khoảng 30 phút, cả 3 người xuất hiện tình trạng nôn, đi ngoài phân lỏng… và được đưa đi cấp cứu.

Nhà 3 người nguy kịch sau khi ăn sáng bằng thịt cóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, nhận định tình trạng ngộ độc do ăn thịt cóc, các y bác sĩ tại Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng nhanh chóng tiến hành cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân. Hiện cả 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được điều trị theo dõi.

Cóc là loại động vật có chứa độc tố (nhựa cóc) trong một số bộ phận cơ thể, thành phần độc tố thay đổi tùy theo loài cóc.

Độc tố của cóc là hợp chất bufotoxin có tác động đến tim mạch, gây ảo giác, gây hạ huyết áp... Khi xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, độc tố này gây ra ngộ độc cấp tính. Độc tố hấp thu qua da gây ra dị ứng, bỏng rát...

Bác sĩ khuyến cáo, do tỷ lệ tử vong khi ngộ độc nhựa cóc rất cao, cần phát hiện sớm và thực hiện các biện pháp sơ cứu, cấp cứu kịp thời. 

 

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