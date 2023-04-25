Chích máu được 20 phút, người chồng không đỡ, gia đình vội đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng lơ mơ tiếp xúc chậm, liệt hoàn toàn nửa người trái. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não (đột quỵ) diện rộng do tắc động mạch não giữa phải.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, đang ở nhà, ông Đ.Đ.Q. (60 tuổi, ở Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng khó nói, tê yếu nửa người trái. Thấy có người mách bảo, người vợ đã dùng vật nhọn chích vào toàn bộ các đầu ngón tay, ngón chân của chồng, sau đó nặn máu với hy vọng bệnh sẽ ổn hơn.

Dẫn tin từ Vietnamnet, việc chích máu đầu ngón tay không trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân đột quỵ bởi còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố liên quan thể tai biến, các bệnh lý rối loạn đông máu, bệnh lý nền…

Sau hơn 2 tuần nhập viện, điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tay chân bên trái dần hồi phục.

Tuy nhiên, việc chích máu này gián tiếp làm chậm quá trình, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng tại vị trí chích máu, máu chảy khó cầm đối với người bệnh có rối loạn đông máu, làm kéo dài thêm thời gian đưa người bệnh đi cấp cứu…

Đột quỵ não (tai biến mạch máu não) là tình trạng một phần não bị hư hại đột ngột do mất nguồn máu nuôi dưỡng khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. Bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao, để lại những di chứng. Mức độ nhẹ bệnh nhân tê hoặc yếu tay chân, méo miệng, nói khó; nặng hơn có thể liệt hoàn toàn nửa người hoặc toàn thân, hôn mê, thậm chí tử vong.

Gần đây, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, số bệnh nhân đột quỵ não gia tăng, không ít ca nhập viện khi bệnh đã chuyển biến rất nặng một phần do phát hiện, xử trí ban đầu chưa đúng cách. Chích máu tay chân bệnh nhân như bà H. trên đây là ví dụ.

Những điều tuyệt đối tránh khi phát hiện người đột quỵ

- Không để nạn nhân nằm ngửa mà nên nằm nghiêng.

- Không cho người bệnh ăn uống hay sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

- Không dùng kim chích các đầu ngón tay hay chân của người bệnh.

- Không cạo gió.

- Không nên để người bệnh nằm lâu 1 chỗ mà cần khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Thấy người đột quỵ não, cần bình tĩnh và thực hiện các bước sơ cứu ban đầu như sau:

- Đặt người bệnh ở tư thế nằm, kê đầu với độ cao khoảng 30-40 độ.

- Nới rộng quần áo thông thoáng.

- Xoay người bệnh sang một bên để không bị sặc (vì trong cổ họng lúc này có thể có nhiều đờm rãi, xoay nghiêng sẽ giúp đờm rãi chảy ra ngoài, không chảy ngược gây bít tắc đường thở).

- Nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng cấp cứu trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là giờ vàng của đột quỵ não dưới 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên.