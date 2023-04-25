Vợ chích máu tay chân để cứu chồng đột quỵ, ai ngờ suýt hại chết chồng

Sức khỏe 25/04/2023 16:25

Thấy chồng đột ngột liệt nửa người, vợ nghe nhiều người mách nên lấy vật nhọn đâm vào các đầu ngón tay, chân rồi nặn máu. Tuy nhiên, máu chảy nhiều mà tình trạng không thay đổi nên đã đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, đang ở nhà, ông Đ.Đ.Q. (60 tuổi, ở Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng khó nói, tê yếu nửa người trái. Thấy có người mách bảo, người vợ đã dùng vật nhọn chích vào toàn bộ các đầu ngón tay, ngón chân của chồng, sau đó nặn máu với hy vọng bệnh sẽ ổn hơn.

Chích máu được 20 phút, người chồng không đỡ, gia đình vội đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng lơ mơ tiếp xúc chậm, liệt hoàn toàn nửa người trái. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não (đột quỵ) diện rộng do tắc động mạch não giữa phải.

Sau hơn 2 tuần nhập viện, điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tay chân bên trái dần hồi phục.

Vợ chích máu tay chân để cứu chồng đột quỵ, ai ngờ suýt hại chết chồng - Ảnh 1
Người nhà bệnh nhân dùng vật nhọn đâm vào 5 đầu ngón tay - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Dẫn tin từ Vietnamnet, việc chích máu đầu ngón tay không trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân đột quỵ bởi còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố liên quan thể tai biến, các bệnh lý rối loạn đông máu, bệnh lý nền…

Tuy nhiên, việc chích máu này gián tiếp làm chậm quá trình, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng tại vị trí chích máu, máu chảy khó cầm đối với người bệnh có rối loạn đông máu, làm kéo dài thêm thời gian đưa người bệnh đi cấp cứu…

Đột quỵ não (tai biến mạch máu não) là tình trạng một phần não bị hư hại đột ngột do mất nguồn máu nuôi dưỡng khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. Bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao, để lại những di chứng. Mức độ nhẹ bệnh nhân tê hoặc yếu tay chân, méo miệng, nói khó; nặng hơn có thể liệt hoàn toàn nửa người hoặc toàn thân, hôn mê, thậm chí tử vong.

Gần đây, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, số bệnh nhân đột quỵ não gia tăng, không ít ca nhập viện khi bệnh đã chuyển biến rất nặng một phần do phát hiện, xử trí ban đầu chưa đúng cách. Chích máu tay chân bệnh nhân như bà H. trên đây là ví dụ.

Những điều tuyệt đối tránh khi phát hiện người đột quỵ

- Không để nạn nhân nằm ngửa mà nên nằm nghiêng.

- Không cho người bệnh ăn uống hay sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

- Không dùng kim chích các đầu ngón tay hay chân của người bệnh.

- Không cạo gió.

- Không nên để người bệnh nằm lâu 1 chỗ mà cần khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Thấy người đột quỵ não, cần bình tĩnh và thực hiện các bước sơ cứu ban đầu như sau:

- Đặt người bệnh ở tư thế nằm, kê đầu với độ cao khoảng 30-40 độ.

- Nới rộng quần áo thông thoáng.

- Xoay người bệnh sang một bên để không bị sặc (vì trong cổ họng lúc này có thể có nhiều đờm rãi, xoay nghiêng sẽ giúp đờm rãi chảy ra ngoài, không chảy ngược gây bít tắc đường thở).

- Nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng cấp cứu trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là giờ vàng của đột quỵ não dưới 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên.

Cảnh báo: Nguy cơ co giật do COVID-19 cao hơn 55% so với bệnh cúm

Cảnh báo: Nguy cơ co giật do COVID-19 cao hơn 55% so với bệnh cúm

Người lớn có nguy cơ cao nhất sau 21 ngày. Trẻ em có nguy cơ cao nhất sau 50 ngày nhiễm bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế đột quỵ não sơ cứu khi bị đột quỵ não

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 58 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 59 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm