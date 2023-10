Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế của hơn 300.000 người Mỹ mắc COVID-19 hoặc cúm. Dựa trên hồ sơ sức khỏe điện tử của bệnh nhân đăng ký tại 59 cơ sở y tế ở Hoa Kỳ, 152.754 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 từ năm 2020 đến tháng 5/2021 được so sánh với cùng một số bệnh nhân cúm. Các nhà nghiên cứu so sánh độ tuổi, chủng tộc và tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường, hen suyễn và béo phì.

Một nghiên cứu cho thấy những người mắc COVID-19 có nguy cơ bị co giật hoặc động kinh trong vòng sáu tháng cao hơn 55% so với những người bị cúm. Đây là nội dung mà tạp chí y tế sức khỏe 'Ngày sức khỏe' đã đưa tin vào ngày 17/11/2022 (giờ địa phương) dựa trên luận điểm của các nhà nghiên cứu người Anh và Mỹ được công bố trên tạp chí Thần kinh học của Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ (AAN).

Phân tích cho thấy bệnh nhân COVID-19 có khả năng được chẩn đoán bị co giật hoặc động kinh cao hơn 55% trong vòng 6 tháng. Nhìn chung, cúm là 0,60%, nhưng COVID-19 được điều tra là 0,94%. Đối với co giật, bệnh nhân cúm chiếm 0,51%, trong khi bệnh nhân COVID-19 chiếm 0,81%. Động kinh, thường được chẩn đoán sau khi có hai hoặc nhiều cơn co giật, cũng cho kết quả tương tự. Trong số bệnh nhân cúm, tỷ lệ chẩn đoán động kinh là 0,17%, nhưng ở bệnh nhân COVID-19 là 0,30%.

Bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 thường tăng nguy cơ mắc các triệu chứng thần kinh. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, người ta đã phân tích rằng những người mắc COVID-19 nhẹ và đã qua đời có nhiều khả năng bị co giật hoặc động kinh hơn những người nhập viện. Giáo sư Sen lý giải rằng điều này có thể xảy ra bởi vì, trong những trường hợp nhẹ, phản ứng của hệ thống miễn dịch thúc đẩy quá trình viêm xảy ra sau một vài tuần. Thời điểm nguy cơ co giật thực tế cao nhất là vào ngày thứ 9 đối với bệnh nhân nhập viện vì COVID-19, nhưng vào ngày thứ 41 đối với bệnh nhân không nhập viện.

Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ cũng được phát hiện ở trẻ em cao hơn ở người lớn. 1,3% trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 bị co giật hoặc động kinh so với 0,7% trẻ em bị cúm. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy, vào thời điểm 50 ngày sau khi nhiễm bệnh, trẻ mắc COVID-19 có nguy cơ bị co giật hoặc động kinh cao gấp 3 lần so với trẻ bị cúm.

Sự xuất hiện thường xuyên nhất của các cơn co giật hoặc động kinh do COVID-19 và nhiễm cúm được phát hiện là 23 ngày sau khi nhiễm bệnh. Người lớn có nguy cơ cao nhất sau 21 ngày. Trẻ em có nguy cơ cao nhất sau 50 ngày nhiễm bệnh.