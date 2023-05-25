Người phụ nữ tử vong sau 3 tháng bị chó nhà cắn: 5 ngày sau khi cắn chủ, chó bị hàng xóm đánh chết

Sức khỏe 25/05/2023 12:14

Vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong vì chó nhà cắn ở Vĩnh Phúc, trước khi đến bệnh viện người phụ nữ này đã xuất hiện nhiều biểu hiện lạ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 38 tuổi ở Vĩnh Phúc đến viện trong tình trạng sợ nước, sợ gió.

Cách vào viện 3 tháng, bệnh nhân bị chó cắn vào tay và vùng lưng khi cho chó ăn. Bệnh nhân bị trầy xước vùng bản và cánh tay bên phải. Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân không đi tiêm phòng. 5 ngày sau con chó đã cắn đứt xích, chạy sang nhà hàng xóm, có biểu hiện hung dữ và bị người dân đánh chết.

Người phụ nữ tử vong sau 3 tháng bị chó nhà cắn: 5 ngày sau khi cắn chủ, chó bị hàng xóm đánh chết - Ảnh 1

5 ngày sau con chó đã cắn đứt xích bị người dân đánh chết - Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày trước khi vào viện, bệnh nhân có biểu hiện sợ nước, sợ gió, buồn nôn, sốt nhẹ, khó nuốt, không uống được, hốt hoảng, kích thích khi có âm thanh tiếng động. Các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị 1 ngày, tình trạng không cải thiện và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được làm xét nghiệm và có kết quả khẳng định bệnh dại.

Sáng hôm sau, bệnh nhân có kích thích tăng lên, các bác sĩ đã giải thích tình trạng bệnh nhân nặng, gia đình xin về và bệnh nhân đã tử vong tại nhà.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, tối 17/5, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) thông tin, trên địa bàn phường Bình Thắng xảy ra vụ chó pitbull cắn người khiến một nạn nhân tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 17/5, tại một căn nhà thuộc phường Bình Thắng (TP. Dĩ An, Bình Dương). Thời điểm trên, con gái cụ Đ.T.V. (SN 1941, ngụ phường Bình Thắng, TP. Dĩ An) dắt chó pitbull gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn.

Người phụ nữ tử vong sau 3 tháng bị chó nhà cắn: 5 ngày sau khi cắn chủ, chó bị hàng xóm đánh chết - Ảnh 2
Con chó pitbull cắn tử vong cụ bà - Ảnh: Báo Dân trí

Cũng liên quan đến câu chuyện bị chó nhà cắn, theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 29/4, trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết tại đây vừa tiếp nhận, điều trị một trường hợp là bé trai 23 tháng tuổi bị chó nhà nuôi cắn với nhiều vết thương vùng đầu, mặt. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, quấy khóc. Vùng trán có vết thương khuyết da diện rộng, kích thước 3x5 cm, sâu sát xương và vết thương lóc da kích thước 10 cm và nhiều vết thương nhỏ khác sau khi bị chó nhà nuôi mới đẻ con tấn công.

Người phụ nữ tử vong sau 3 tháng bị chó nhà cắn: 5 ngày sau khi cắn chủ, chó bị hàng xóm đánh chết - Ảnh 3
Bệnh nhi nhập viện với vết thương lớn ở vùng trán - Ảnh: Báo Người lao động

Kết quả chụp CT sọ não bình thường. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật tạo hình các vạt da che phủ. Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch vết thương, tạo hình các vạt da che phủ, khâu thẩm mỹ cắt lọc tổ chức viêm, hoại tử và khâu vết thương vùng trán theo các lớp giải phẫu. Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhi ổn định.

Ám ảnh bé 3 tuổi bị chó lớn nuôi trong nhà cắn thủng bụng, hở ruột

Ám ảnh bé 3 tuổi bị chó lớn nuôi trong nhà cắn thủng bụng, hở ruột

Bé nhập viện trong tình trạng phần hông, bụng trái ruột bị lòi ra ngoài, phần đầu, thái dương bé cũng bị trầy xước nhiều chỗ, đỉnh đầu có chỗ sưng tụ máu.

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