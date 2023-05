Sáng hôm sau, bệnh nhân có kích thích tăng lên, các bác sĩ đã giải thích tình trạng bệnh nhân nặng, gia đình xin về và bệnh nhân đã tử vong tại nhà.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, tối 17/5, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) thông tin, trên địa bàn phường Bình Thắng xảy ra vụ chó pitbull cắn người khiến một nạn nhân tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 17/5, tại một căn nhà thuộc phường Bình Thắng (TP. Dĩ An, Bình Dương). Thời điểm trên, con gái cụ Đ.T.V. (SN 1941, ngụ phường Bình Thắng, TP. Dĩ An) dắt chó pitbull gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn.

Con chó pitbull cắn tử vong cụ bà - Ảnh: Báo Dân trí

Cũng liên quan đến câu chuyện bị chó nhà cắn, theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 29/4, trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết tại đây vừa tiếp nhận, điều trị một trường hợp là bé trai 23 tháng tuổi bị chó nhà nuôi cắn với nhiều vết thương vùng đầu, mặt. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, quấy khóc. Vùng trán có vết thương khuyết da diện rộng, kích thước 3x5 cm, sâu sát xương và vết thương lóc da kích thước 10 cm và nhiều vết thương nhỏ khác sau khi bị chó nhà nuôi mới đẻ con tấn công.

Bệnh nhi nhập viện với vết thương lớn ở vùng trán - Ảnh: Báo Người lao động

Kết quả chụp CT sọ não bình thường. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật tạo hình các vạt da che phủ. Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch vết thương, tạo hình các vạt da che phủ, khâu thẩm mỹ cắt lọc tổ chức viêm, hoại tử và khâu vết thương vùng trán theo các lớp giải phẫu. Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhi ổn định.