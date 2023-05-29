Vì máu chảy quá nhiều, ông lão nhiều lần bị miếng gạc làm nghẹn. Thế nhưng nữ y tá chăm sóc cho ông lão thấy vậy chỉ đút lại miếng gạc, không chịu cầm máu cho bệnh nhân.

Mới đây, một sự việc bi kịch xảy ra tại Thái Lan khi một người đàn ông 64 tuổi không may qua đời sau khi chấp nhận lời khuyên của bác sĩ là nhổ 12 chiếc răng sâu trong miệng. Cụ thể, ngày 12/5, ông lão đã đến một bệnh viện ở tỉnh Sing Buri để điều trị bệnh gan, nhưng sau khi khám, ông phải nhập viện theo chỉ định của bác sĩ do nhiễm trùng và được điều trị bằng kháng sinh. Sau đợt điều trị này, ông lão đồng ý tiếp tục điều trị giai đoạn hai vào ngày 23/5. Trong giai đoạn này, bác sĩ yêu cầu ông lão nhổ 12 chiếc răng sâu trong miệng. Lúc đầu nhổ 7 chiếc rồi ngay sau đó nhổ thêm 5 chiếc. Sau ca phẫu thuật, ông lão bị chảy máu rất nhiều. Thời điểm này, y tá theo lệnh của bác sĩ, chỉ đưa một miếng gạc, yêu cầu ông lão cắn chặt để cầm máu, ngoài ra không có bất cứ biện pháp cầm máu hay xử lý khẩn cấp nào khác.

Ông lão qua đời oan uổng khi nhổ cùng lúc 12 cái răng nhưng không được bác sĩ cầm máu - Ảnh minh họa: Internet Vì máu chảy quá nhiều, ông lão nhiều lần bị miếng gạc làm nghẹn. Thế nhưng nữ y tá chăm sóc cho ông lão thấy vậy chỉ đút lại miếng gạc, không chịu cầm máu cho bệnh nhân. Đêm cùng ngày, ông lão qua đời vì mất máu quá nhiều. Phẫn nộ trước cái chết oan ức của bố mình, con gái của ông lão đã đâm đơn kiện bác sĩ, y tá phụ trách nhổ răng cho ông lão và cả bệnh viện vì thiếu trách nhiệm trong khâu quản lý. Trước cáo buộc này, bệnh viện cho biết, họ đã tham dự lễ tang của ông lão, xin lỗi gia đình, cung cấp cho con gái của người quá cố đơn xin bồi thường và chờ Sở Y tế phê duyệt nhưng từ chối tiết lộ các thông tin liên quan đến việc không chịu cầm máu cho ông lão sau ca mổ dẫn đến cái chết thương tâm.

Con gái của ông lão đau lòng chia sẻ, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu khi bệnh viện lại sắp xếp nhổ nhiều răng như vậy dù biết rằng tình trạng của cha cô lúc đó vô cùng tồi tệ. Sau khi nhổ răng xong lại không cầm máu, để mặc bệnh nhân đau đớn đến giây phút cuối cùng. Con gái của ông lão cũng cho biết, gia đình sẽ theo đuổi vụ kiện này tới cùng. Hiện, vụ việc vẫn đang nhận được sự theo dõi, quan tâm của dư luận.

Sau khi nhổ răng, Silva xuất hiện hiện tượng đau dữ dội tại vị trí nhổ răng - Ảnh minh họa: Freepik. Trước đó, ngày 10/5, tại Brazil cũng xảy ra trường hợp tương tự khi cô gái Marina Mesquita Silva (23 tuổi, Leme, São Paulo, Brazil) tử vong sau khi nhổ răng khôn. Cụ thể, trong 2 ngày 13-14/5, Silva liên tục đi khám tại Phòng cấp cứu thành phố nhưng được chỉ định xuất viện cả 2 lần. Đến ngày 15/5, cô được chuyển đến Bệnh viện Santa Casa. Cô được chẩn đoán bị nhiễm trùng mặt cấp tính và áp xe tại vị trí nhổ răng. Chỉ 2 ngày sau khi sử dụng thuốc điều trị, Silva bị ngừng tim 2 lần và qua đời. Thế giới ghi nhận không ít ca nhiễm trùng nha chu. Hiện tượng này xảy ra do vi khuẩn có hại xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng trong quá trình nhổ răng. Theo thống kê từ Hiệp hội Nha khoa Mỹ, mỗi năm, quốc gia này có khoảng 2 triệu bệnh nhân phải cấp cứu vì đau răng. Theo nghiên cứu của Thư viện y khoa Quốc gia Mỹ, nhiễm trùng nha chu gây ra 10-40% ca tử vong hồi 1908. Giờ đây, nhờ việc phát triển thuốc kháng sinh và vệ sinh răng miệng, tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này dần trở nên hiếm hoi. Tuy nhiên, không được điều trị, nhiễm trùng nha chu có thể lan sang các vùng khác của cơ thể như hàm, cổ và não, gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Cái chết của Silva đang được cảnh sát điều tra. Cha cô, ông Antonio Ivan Pereira da Silva, hy vọng cuộc điều tra sẽ mang lại công lý cho con gái mình và ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra. Tòa thị chính Leme cho biết kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố trong vòng 30 ngày. Nha khoa tư nhân nơi Silva nhổ răng khôn cho biết họ đang thu thập bệnh án để trình lên cơ quan chức năng.

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