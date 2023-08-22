Ngộ độc rượu tại Kiên Giang khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch

Sức khỏe 22/08/2023 20:10

Cả 3 bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng sùi bọt mép, tím tái người, suy hô hấp sau khi uống rượu có cồn nghi là methanol.

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, chiều 22/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết, 1 người đã tử vong, 2 người vẫn trong tình trạng nguy kịch trong vụ ngộ độc rượu tại địa phương.

Theo đó, ba bệnh nhân bị ngộ độc rượu gồm: N.H.T. (39 tuổi, ở phường Vĩnh Thanh), N.T.H. (44 tuổi, ở phường Vĩnh Thanh Vân) và H.V.L. (45 tuổi, ở phường Vĩnh Lợi) được cấp cứu tại bệnh viện từ ngày 20 đến sáng 21/8, các bệnh nhân được xác định do ngộ độc rượu.

Ngộ độc rượu tại Kiên Giang khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch - Ảnh 1
1 trong 3 người ngộ độc rượu ở Kiên Giang đã tử vong - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Dẫn tin từ báo Nhân Dân, cả 3 bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng sùi bọt mép, tím tái người, suy hô hấp sau khi uống rượu có cồn nghi là methanol.

Tuy nhiên, khoảng 10 giờ sáng 22/8, bệnh nhân N.H.T. (39 tuổi), trú phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá biểu hiện tụt huyết áp nặng, khó phục hồi, hôn mê sâu nên người thân đã xin đưa về nhà lo hậu sự.

Ngộ độc rượu tại Kiên Giang khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch - Ảnh 2
Cả 3 bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng sùi bọt mép, tím tái người, suy hô hấp - Ảnh: Báo Nhân Dân

Còn bệnh nhân N.T.H. (44 tuổi), trú phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng khả năng rất xấu. Riêng bệnh nhân H.V.L. (45 tuổi), trú phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá có dấu hiệu dần phục hồi tốt, mắt hết mờ, nhận thức trở lại.

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