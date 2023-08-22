Chủ tịch Hội Huyết học-Truyền máu Việt Nam đánh giá đây là ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam được điều trị thành công bằng liệu pháp tế bào CAR-T, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

Ngày 21/8, Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec (VRISG) công bố ca bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng lympho đầu tiên tại Việt Nam được điều trị thành công bằng liệu pháp gene nhân tạo mới của thế giới. Bệnh nhi Trần Bảo Chi (4 tuổi) mắc ung thư bạch cầu cấp dòng lympho bằng liệu pháp tế bào CAR-T. Sau hai tháng điều trị tại Vinmec, kết quả xét nghiệm máu ngoại vi của bệnh nhi cho thấy không có tế bào ung thư, xét nghiệm tủy không còn tế bào ác tính, đạt tiêu chuẩn lui bệnh hoàn toàn.

TS Bạch Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam nói: “Ung thư bạch cầu dòng lympho là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở trẻ em; phương pháp điều trị chuẩn cho đến nay với căn bệnh này bao gồm hóa trị, xạ trị, thuốc điều trị đích. Tuy nhiên, với các phác đồ điều trị chuẩn vẫn có khoảng 20% trẻ bị kháng thuốc hoặc tái phát. Các trẻ này thường tử vong trong một thời gian ngắn do các tế bào tăng sinh rất nhanh làm tắc mạch não và mạch của các nội tạng”. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VRISG cho biết: “Bệnh nhi Trần Bảo Chi dù đã trải qua điều trị tấn công bằng 5 chu kì hóa chất và tiếp theo bằng 3 chu kì với phác đồ hóa chất mạnh hơn trong năm 2022 đến đầu năm 2023 nhưng bệnh không thoái triển. Tháng 6/2023, bệnh nhi nhập Bệnh viện Vinmec Times City để tiếp tục điều trị hóa chất và các công đoạn chuẩn bị tiếp nhận liệu pháp điều trị bằng tế bào miễn dịch T được chuyển nạp một loại gene nhân tạo (CART) giúp tìm và diệt các tế bào ung thư. Đây là cơ hội sống cuối cùng của người bệnh”.

Gia đình bệnh nhi Trần Bảo Chi bày tỏ cảm ơn tới các y bác sỹ trong suốt thời gian điều trị khỏi bệnh cho bé Chia sẻ tại buổi công bố, mẹ của bệnh nhi Trần Bảo Chi cho hay, bé mắc bệnh mắc ung thư bạch cầu cấp dòng lympho và điều trị từ khi 2 tuổi. Dù đã trải qua điều trị tấn công bằng 5 chu kỳ hóa chất và tiếp theo bằng 3 chu kỳ với phác đồ hóa chất mạnh hơn trong năm 2022 đến đầu năm 2023 nhưng bệnh không đỡ. Bệnh nhân trong tình trạng nặng khi gan to, lách to, môi sưng phù không thấy mũi, cơ tay cơ chân teo dần, người chỉ còn da bọc xương, thường xuyên bị sốt… Tháng 6/2023, bệnh nhi được tiếp nhận tại Bệnh viện Vinmec Times City để tiếp tục điều trị hóa chất và các công đoạn chuẩn bị tiếp nhận liệu pháp điều trị bằng tế bào miễn dịch T được chuyển nạp một loại gene nhân tạo (CAR-T) giúp tìm và diệt các tế bào ung thư. Sau nhiều lần hội chẩn trao đổi và thống nhất ý kiến với các đồng nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và Viện Huyết học truyền máu trung ương, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm và Nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng liệu pháp tế bào CAR-T cho bệnh nhân vì đây là cơ hội sống cuối cùng của người bệnh. Bé Chi trong ngày xuất viện 21/8 Theo Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, ngày 19/7/2023, bệnh nhân được truyền tế bào CAR-T. Sau truyền mặc dù bé đã xuất hiện các biểu hiện của hội chứng giải phóng cytokine nhưng đã được phát hiện và điều trị kịp thời. Sau 30 ngày, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu nhiễm độc thần kinh. Qua hàng loạt kết quả kiểm tra gắt gao, bệnh nhân được kết luận không còn tế bào ung thư trong máu ngoại vi, kết quả sinh thiết tủy cho thấy bệnh nhân khỏi bệnh ung thư hoàn toàn. Bệnh nhân được xuất viện ngày 21/8/2023.

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