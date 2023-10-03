Một nghiên cứu mới cho thấy những người cảm thấy cô đơn và bị cô lập về mặt xã hội có nguy cơ tăng khả năng mắc bệnh Parkinson, một bệnh thoái hóa não.

Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa do mất các tế bào thần kinh dopaminergic. Bệnh Parkinson có thể gây ra chứng sa sút trí tuệ và các triệu chứng bao gồm run tay, cử động cơ thể chậm, các vấn đề về giọng nói, cứng cơ cũng như các vấn đề về giấc ngủ và tiểu tiện. Nhóm nghiên cứu tại Trường Y thuộc Đại học bang Florida đã tiến hành nghiên cứu trên 491.603 người từ 38 đến 73 tuổi dựa trên dữ liệu từ Biobank (Vương quốc Anh). Trong đó 54,5% đối tượng là phụ nữ và độ tuổi trung bình là 56,54 tuổi.

Các đối tượng không được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson khi bắt đầu nghiên cứu và được theo dõi trong 15 năm. Nhóm nghiên cứu đã đo mức độ cô đơn thông qua một bảng câu hỏi. Trong thời gian nghiên cứu, có 2822 người mắc bệnh Parkinson. Ảnh minh họa: Internet Nghiên cứu cho thấy những người cảm thấy cô đơn có nguy cơ mắc bệnh Parkinson cao hơn 37%.

Tiến sĩ Antonio Terraciano, giáo sư bệnh Lão khoa cho biết: “Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự cô đơn và các kết nối xã hội khác có liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và chứng mất trí, nhưng nghiên cứu này cũng cho thấy có mối liên hệ với bệnh Parkinson". Tiến sĩ cho biết thêm: “Những phát hiện này bổ sung bằng chứng mới về bệnh Parkinson, cho thấy sự cô đơn là yếu tố tâm lý xã hội thực sự có tác động đến sức khỏe". Theo Tổ chức Parkinson của Mỹ, có khoảng 10 triệu người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh Parkinson tăng theo độ tuổi, nhưng khoảng 4% bệnh nhân được chẩn đoán trước tuổi 50. 3 triệu chứng điển hình của bệnh parkinson là: run tay, chân; cứng cơ bắp (tăng trương lực cơ); giảm hoạt động thể lực - Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Alessandro Di Rocco, giáo sư Thần kinh học tại Đại học Y Hofstra (Mỹ), cho biết: “Nghiên cứu đột phá này cho thấy sự cô đơn có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh Parkinson cũng như sức khỏe tâm lý”. Tiến sĩ Molly Cincotta, giáo sư Thần kinh học lâm sàng tại Trường Y Đại học Temple cho biết: "Mặc dù có nhiều biến số, nhưng nghiên cứu này giúp mở rộng hiểu biết của chúng ta về cách các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Nghiên cứu giúp thay đổi về nhận thức liên quan đến chứng mất trí nhớ". Kết quả của nghiên cứu này có tên "Loneliness and Risk of Parkinson Disease" (Tạm dịch: Sự cô đơn và nguy cơ mắc bệnh Parkinson) đã được công bố trên Tạp chí JAMA Neurology - tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ.

Dấu hiệu bệnh Parkinson có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu đơn giản Một nhóm nghiên cứu của trường đại học Nhật Bản đã tìm ra cách dễ dàng phát hiện các dấu hiệu của bệnh Parkinson bằng xét nghiệm máu và công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Nature Medicine.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-cho-thay-nguoi-co-on-tang-nguy-co-benh-parkinson-621105.html