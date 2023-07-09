Ngày 9/7/2023: Có 24 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua

Sức khỏe 09/07/2023 19:05

Cả nước hôm nay chỉ có 24 ca mắc mới, 15 trường hợp công bố khỏi bệnh, không còn ca bệnh nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 8/7 đến 16 giờ ngày 9/7, cả nước ghi nhận 24 ca nhiễm mới, thấp nhất trong hơn 3 tháng qua.

Ngày 9/7/2023: Có 24 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua - Ảnh 1
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua - Ảnh: Báo Người Lao Động

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.057 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.440 ca nhiễm).

Trong ngày, có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.194 ca. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Ngày 9/7/2023: Có 24 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua - Ảnh 2
Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em - Ảnh: Vietnam+

Về tình hình tiêm vaccine COVID-19, dẫn tin từ Vietnam+, trong ngày 8/7, không có liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.494.671 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.812.988 liều: Mũi 1 là 70.909.535 liều; Mũi 2 là 68.457.362 liều; Mũi bổ sung là 14.344.123 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.162.870 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.939.098 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.716.028 liều: Mũi 1 là 10.232.662 liều; Mũi 2 là 8.483.366 liều.

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