Nam thanh niên hôn mê sau khi bị viên gạch rơi vào chân

Nam thanh niên bị gạch rơi vào ngón chân phải và không xử trí vết thương. 15 ngày sau, nam thanh niên xuất hiện khó nói, cứng hàm, miệng há được 2cm và được phát hiện bị uốn ván.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận một trường hợp bị uốn ván nguy kịch. Nam bệnh nhân 30 tuổi, quê tại Hà Nam được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Theo người nhà, bệnh nhân bị gạch rơi vào ngón chân phải và không xử trí vết thương. 15 ngày sau, bệnh nhân xuất hiện khó nói, cứng hàm, miệng há được 2cm. Người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị uốn ván nên chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Tại đây, người bệnh được hồi sức tích cực, mở khí quản, thở máy trong hơn 1 tháng.

Ngày 28/6, bệnh nhân đã được rút máy thở, tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân hôn mê kéo dài sau sự cố - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Ths. Bs Nguyễn Quốc Phương- Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cho biết: Bệnh uốn ván là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có tên là Clostridium tetani gây ra. Trực khẩn uốn ván tồn tại trong ruột của súc vật, nhất là trong ruột các đại gia súc ăn cỏ như ngựa, trâu, bò... kể cả người. Tại đây vi khuẩn cư trú một cách bình thường không gây bệnh.

Nha bào uốn ván có thể tìm thấy trong đất và các đồ vật bị nhiễm phân súc vật hoặc phân người. Nha bào uốn ván có mặt ở mọi nơi trong môi trường tự nhiên và có thể gây nhiễm cho tất cả các loại vết thương.

Thông thường nha bào uốn ván xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương sâu bị nhiễm đất bẩn, bụi đường, phân người hoặc phân súc vật, qua các vết rách, vết bỏng, vết thương dập nát, vết thương nhẹ, hoặc do tiêm chích nhiễm bẩn.

Đôi khi có trường hợp uốn ván sau phẫu thuật, nạo thai trong những điều kiện không vệ sinh. Có trường hợp tổ chức của cơ thể bị hoại tử và/hoặc các dị vật xâm nhập vào cơ thể bị nhiễm bẩn tạo ra môi trường yếm khí cho nha bào uốn ván phát triển.

Người dân tuyệt đối không được tự ý chữa bằng phương pháp dân gian như đắp thuốc, rắc thuốc bột. Sau khi xử lý tốt vết thương cần tiêm huyết thanh phòng chống uốn ván, tiêm càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24h.

Đi dép buộc dây thép, người đàn ông bị uốn ván nguy kịch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa điều trị thành công nam bệnh nhân P.Đ.N, 49 tuổi, bị uốn ván mức độ nặng do đi dép có buộc dây thép sắt.

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