Một tuần làm 'chuyện ấy' hai lần, cô gái sững sờ khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu này và lời khuyên của chuyên gia

Bác sĩ cũng cho biết nếu thực sự muốn dự đoán chính xác ai là bố, trước tiên phải đảm bảo rằng kinh nguyệt của người phụ nữ đều đặn. Trong trường hợp bạn có chu kỳ kinh nguyệt bình thường từ 28 đến 30 ngày thì ngày rụng trứng sẽ rơi vào khoảng ngày 12-14 của chu kỳ và đây là thời điểm dễ thụ thai nhất. Nếu phụ nữ sử dụng que thử rụng trứng thì sẽ dễ dàng phán đoán hơn, nhưng thường những người hỏi câu như cô gái trên thường không dùng biện pháp như vậy.

Từ trường hợp của cô gái trên, bác sĩ cũng cảnh báo mọi người khi quan hệ tình dục nếu chưa muốn có con, nhất định phải sử dụng biện pháp bảo vệ như bao cao su cho nam, bao cao su cho nữ,... Những biện pháp này không chỉ để ngừa có thai ngoài ý muốn còn để tránh lây truyền bệnh tật, bảo vệ sức khỏe bản thân.

Hiểu rõ về các bệnh lây qua đường tình dục nguy hiểm

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bệnh lây qua đường tình dục (Sexually Transmitted Diseases – STDs) là những bệnh mắc phải khi quan hệ tình dục, bao gồm quan hệ qua cơ quan sinh dục, hậu môn và bằng miệng. Vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng mang mầm bệnh có thể truyền từ người này sang người khác qua tinh dịch, dịch âm đạo và các dịch tiết khác của cơ thể. Bệnh cũng có thể lây truyền từ mẹ sang con khi mang thai, sinh nở hoặc qua truyền máu hay dùng chung kim tiêm.

Nguy hiểm hơn cả là các bệnh lây qua đường tình dục. Ảnh: Internet

Số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, mỗi ngày trên thế giới có hơn 1 triệu người mắc phải các bệnh lây qua đường sinh dục Phổ biến nhất là các bệnh dưới đây:

1. Chlamydia

Bệnh được gây ra bởi vi khuẩn Chlamydia trachomatis và lây nhiễm cho cả nam lẫn nữ. Tương tự như các bệnh tình dục khác, chàm Chlamydia thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, nhưng người bị nhiễm vẫn có thể truyền bệnh cho người khác.

2. Bệnh lậu

Vi khuẩn gây bệnh lậu là Neisseria gonorrhoeae, một song cầu Gram (-) hạt cà phê, với đường lây nhiễm qua đường sinh dục, đường miệng hoặc hậu môn. Phụ nữ mang thai mắc bệnh lậu cũng có thể truyền sang con trong quá trình sinh nở.

Bệnh lậu có thời gian ủ bệnh ngắn khoảng 2-7 ngày. Ở nam giới, nhiễm lậu cầu không triệu chứng rất ít gặp (3% – 5%). Bệnh lậu có thể gây đau khi đi tiểu, chảy mủ từ dương vật. Nếu không được điều trị, bệnh sẽ gây ra các vấn đề với tuyến tiền liệt và tinh hoàn. Ở phụ nữ, 70% các trường hợp có mầm móng lậu cầu nhưng không có triệu chứng. Triệu chứng ban đầu thường nhẹ hơn, nhưng nếu không được điều trị cũng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm vùng chậu, vô sinh, sẩy thai…

3. Giang mai

Giang mai cũng là một bệnh lây qua đường tình dục do xoắn khuẩn giang mai Treponema pallidum gây ra, lây nhiễm sang vùng sinh dục, môi, miệng hoặc hậu môn của cả nam và nữ. Bệnh trải qua ba giai đoạn, nhưng có khoảng 50% người bệnh không có triệu chứng và chỉ được chẩn đoán bằng huyết thanh.

Ở giai đoạn đầu, bệnh giang mai thường gây ra một vết loét nhỏ, không đau, đôi khi gây sưng ở các hạch bạch huyết gần đó. Nếu không được điều trị, bệnh thường gây phát ban trên da không ngứa trên bàn tay và bàn chân. Bệnh giang mai gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là có thể gây tử vong.

Bệnh giang mai có thể chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh, nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, chìa khóa để tránh mắc bệnh là sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, tránh quan hệ qua đường hậu môn hoặc miệng.

4. Bệnh Trichomonas vaginalis

Bệnh Trichomonas là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, do một loại ký sinh trùng gây ra. Bệnh lây lan từ người này sang người khác thông qua quan hệ tình dục và nhiều người gần như không có bất kỳ triệu chứng nào.

Ở phụ nữ, bệnh gây ra các triệu chứng tiết dịch âm đạo màu vàng xanh, xám; đau khi quan hệ tình dục hay đi tiểu; âm đạo có mùi hôi và ngứa rát… Ở nam giới, bệnh gây ngứa hoặc kích ứng bên trong dương vật, nóng rát sau khi đi tiểu hoặc xuất tinh, tiết dịch từ dương vật… Nhiễm Trichomonas có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hoặc bị lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Phụ nữ mang thai bị nhiễm trùng roi trichomonas thường dễ sinh con quá sớm và bé có nguy cơ bị nhẹ cân khi sinh ra.

5. Bệnh herpes sinh dục

Bệnh mụn rộp sinh dục (genital herpes) là một bệnh lây truyền qua đường sinh dục do virus Herpes gây nên. Biểu hiện lâm sàng là hồng ban mụn nước, mọc thành chùm tại bộ phận sinh dục và có hạch vùng trong một số trường hợp. Bệnh có khả năng tái phát cao ở vị trí cũ hoặc ở một số vị trí khác. Virus gây bệnh là Herpes simplex (HSV), thường gặp type 2 nhiều hơn type 1.

6. Sùi mào gà

Sùi mào gà là một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do virus Human Papillomavirus (HPV) gây ra. Bệnh xuất hiện ở cả nam giới và nữ, nhưng phổ biến ở nữ hơn do môi trường âm đạo thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Biến chứng của bệnh sùi mào gà rất phức tạp. Ở phụ nữ mang thai, bệnh gây sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non. Thai nhi cũng có nguy cơ mắc bệnh sau khi sinh hoặc nhiễm bệnh khi bú mẹ. Thậm chí, sùi mào gà còn gây nhiều biến chứng như ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật… dẫn tới vô sinh, hiếm muộn hoặc tử vong.

5 nguyên tắc quan hệ tình dục an toàn

Theo Medlatec, dù xã hội có khái niệm cởi mở, tuy nhiên, bạn nên chú ý bảo vệ mình. Dưới đây là những thông tin bạn cần tham khảo:

1. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục

Khuyến cáo sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục không phải là mới mẻ, đây cũng là nguyên tắc an toàn đem lại hiệu quả tốt nhất để tình dục an toàn. Thực tế có 2 loại bao cao su song bao cao su cho nam giới là phổ biến nhất, nên đeo từ khi bắt đầu quan hệ cho đến khi nam giới xuất tinh.

Các biện pháp bảo vệ an toàn. Ảnh: Internet

2. Tránh quan hệ tình dục với nhiều người

Đây là nguyên tắc thứ 2 trong tình dục an toàn, việc quan hệ tình dục với càng nhiều người thì khả năng lây nhiễm bệnh qua đường tình dục hay mang thai ngoài ý muốn cao hơn. Nhất là khi bạn không hiểu rõ về tình trạng sức khỏe hay “tình sử” của mỗi bạn tình.

Do đó, tránh quan hệ tình dục với nhiều người là nguyên tắc tình dục an toàn và lành mạnh.

3. Quan hệ bằng miệng hoặc hậu môn an toàn

Thực tế cách quan hệ tình dục bằng miệng hoặc qua hậu môn được nhiều cặp đôi sử dụng để đem lại cảm giác mới lạ hoặc để ngừa mang thai. Song những cách này vẫn có thể gây lây nhiễm các căn bệnh tình dục, vẫn phải tình dục an toàn kể cả khi quan hệ như vậy.

Sử dụng bao cao su là điều quan trọng để giữ an toàn cho cả hai cả khi không quan hệ qua âm đạo. Ngoài ra, chị em phụ nữ có thể sử dụng thêm miếng bảo vệ miệng để ngừa nguy cơ lây bệnh khi quan hệ bằng miệng.

4. Sử dụng dầu bôi trơn đúng cách

Có lẽ nhiều người ngạc nhiên khi việc sử dụng dầu bôi trơn đúng cách liên quan đến nguyên tắc tình dục an toàn, việc này giúp ngăn ngừa tình trạng rách hoặc thủng bao cao su khi quan hệ. Loại chất bôi trơn tình dục phù hợp là chất gốc nước hoặc gốc silicone, nếu dùng chất bôi trơn từ dầu, bao cao su có thể bị ăn mòn và rách.

Ngoài ra, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng các loại dầu bôi trơn để cuộc yêu thăng hoa nhất và đảm bảo an toàn sức khỏe nhất.

5. Trao đổi và thận trọng với bệnh truyền nhiễm

Thực tế chủ đề tình dục không phải là chủ đề dễ nói chuyện với hầu hết các cặp đôi, nhất là khi một trong hai người mắc bệnh tình dục có thể lây sang người còn lại. Tuy nhiên, để đời sống tình dục hạnh phúc thì việc trao đổi thẳng thắng, chân thật về tình trạng sức khỏe của mình là rất quan trọng.

Hãy yêu cầu về việc sử dụng biện pháp bảo vệ khi cả hai đang có ý định quan hệ tình dục, trao đổi nếu bạn đang mắc bệnh lây qua đường tình dục. Đây là cơ sở để cả hai quan hệ tình dục an toàn, có biện pháp bảo vệ tốt nhất.

6 Giáo dục giới tính và tình dục an toàn

Kiến thức về tình dục an toàn rất quan trọng, đặc biệt với trẻ em, trẻ ở tuổi vị thành niên đã có những tò mò về việc quan hệ tình dục. Cha mẹ, thầy cô và cộng đồng cần có ý thức, giáo dục tình dục sớm cho trẻ, đặc biệt là các biện pháp tình dục an toàn để trẻ tự bảo vệ mình tốt hơn.

Nhiều bậc phụ huynh còn e ngại khi giảng dạy hay giải đáp các thắc mắc liên quan đến giới tính, tình dục cho con. Đây là điều không nên, trẻ được dạy tốt về quan hệ tình dục và tình dục an toàn sẽ có lựa chọn bạn tình phù hợp, có những mối quan hệ lành mạnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân.