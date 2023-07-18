Sau bữa ăn cá chình nướng, cả chủ và khách (Phúc Thọ, Hà Nội) đều ngộ độc tê lưỡi, cứng hàm, yếu cơ phải vào viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, mới đây nhất trung tâm đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngộ độc cá chình. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng rối loạn cảm giác, cảm thấy bỏng rát, yếu cơ, đau mỏi người, không nôn. Đây là 3 trong số 9 người cùng tham dự bữa tiệc tại nhà chị Đ.T.L (49 tuổi). Trước đó, trưa 14/7, chị L. đã đặt món cá chình nướng, om chuối đậu để đãi khách. Đến chiều, chị nhận được điện thoại thông báo khách về đến Việt Trì (Phú Thọ) thì có biểu hiện ngộ độc.

Bệnh nhân ngộ độc cá chính đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo Người Lao Động Đến tối 14/7, 8 người tham gia bữa tiệc phải nhập viện, trường hợp còn lại chỉ có dấu hiệu tê bì thoáng qua nên ở nhà theo dõi. Năm người khách được cấp cứu tại Việt Trì. Ba người (gồm vợ chồng chị L. và một người thân) được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài vợ chồng chủ nhà, bệnh nhân N.T.N. (48 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội), ăn cùng bữa cơm cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Trước khi nhập viện, bệnh nhân này cũng có cảm giác mệt mỏi, yếu cơ và tiêu chảy. Sau 3 ngày điều trị, cả ba bệnh nhân vẫn mệt mỏi, cử động chân tay khó khăn.

Chị L. kể lại bữa cơm đãi khách khiến 8/9 người phải cấp cứu - Ảnh: VietNamNet Bên cạnh đó, theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyên cho biết các bệnh nhân này bị ngộ độc ciguatera có trong cá. Một số loại cá sẽ ăn loại tảo chứa chất độc này, khiến chúng tích tụ trong cá. Hiện, có tới hàng trăm loài cá có chứa độc tố ciguatera. Khi ăn loại tảo này cá sẽ không bị ngộ độc nhưng vào cơ thể người lại gây độc. Độc tố này thường gây triệu chứng thần kinh trước, sau đó bệnh nhân mới có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, loạn nhịp tim, rối loạn cảm giác, dấm dứt khắp người, đau mỏi, tê bì, yếu cơ hoặc liệt cơ. Triệu chứng ngộ độc cá chình dai dẳng thậm chí nhiều tháng sau bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu khiến họ rất khó chịu. Vị chuyên gia này cũng cho biết, người bệnh nhiễm loại độc tố này có thể chỉ cần điều trị vài ngày có thể ra viện nhưng cũng có trường hợp phải điều trị kéo dài nhiều tháng. Bác sĩ Nguyên cho biết thêm ngộ độc ciguatera khó phòng tránh vì độc tố không mùi, không vị, không bị phá hủy bởi nhiệt độ đông lạnh, không xác định được bằng mắt thường. Cách duy nhất để phòng bệnh là không nên ăn quá nhiều cá chình và các loại cá sống ở rặng san hô, đặc biệt tránh ăn nội tạng cá. Bác sĩ Nguyên cho biết thêm sau khi bị ngộ độc, người bệnh không biết uống rượu, ăn cá có thể làm tăng hoặc tái phát các triệu chứng.

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