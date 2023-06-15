Mổ thành công 1 ca 'đẻ bọc điều' tại Bình Phước

Sức khỏe 15/06/2023 21:45

Một bé gái còn trong 'bọc điều' đã chào đời khỏe mạnh trước sự kinh ngạc của toàn thể y bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ.

Theo thông tin từ Thanh Niên Online, vào ngày 15/6/2023, tại Bình Dương các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công một ca "đẻ bọc điều" cho một sản phụ 32 tuổi.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, sản phụ đến thăm khám và được các bác sĩ chỉ định sinh mổ lần 2.  Chiều cùng ngày, ê kíp các y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ. Sau 30 phút thực hiện, cả ê kíp mổ ngạc nhiên khi bé gái được chào đời vẫn còn nguyên bọc ối (hay còn gọi là bọc điều).

Mổ thành công 1 ca 'đẻ bọc điều' tại Bình Phước - Ảnh 1
Bé gái sinh trong "bọc điều" - Ảnh: Thanh Niên Online

Đây được cho là trường hợp vô cùng hiếm gặp, ước tính trong khoảng 80.000 ca sinh mới có 1 ca đặc biệt thế này. Ở Việt Nam, dân gian còn gọi hiện tượng này là đẻ "bọc điều". Hiện tình trạng sản phụ và bé đều ổn định.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, theo các chuyên gia túi ối là một túi chứa dịch bên trong tử cung của sản phụ, có vai trò như nơi trú ngụ và nuôi dưỡng thai nhi chưa chào đời. Túi ối còn được gọi là "màng" vì nó cấu tạp gồm 2 lớp màng: màng ối và màng đệm.

Dịch bên trong túi ối, còn gọi là nước ối, có màu nhờ và trong, giúp thai nhi trôi nổi và cử động dễ dàng trong túi ối. Nước ối cũng giúp duy trì nhiệt độ bất biến cho môi trường nuôi dưỡng đứa trẻ, giúp nó tránh bị va đập và tổn thương cũng như có thể thở và nuốt.

Mổ thành công 1 ca 'đẻ bọc điều' tại Bình Phước - Ảnh 2
Tuy nhiên, từ tuần thai thứ 38 trở đi, nước ối sẽ giảm đôi chút cho tới khi đứa trẻ ra đời - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Túi ối bắt đầu hình thành và chứa đầy dịch chỉ trong vòng vài ngày sau khi một phụ nữ thụ thai. Nước ối có thành phần chủ yếu là nước, nhưng từ khoảng tuần thứ 10 của thai kỳ trở đi, đứa trẻ sẽ thải một lượng nhỏ nước tiểu vào dịch ối.

Số lượng nước ối bên trong túi ối sẽ tăng lên dần dần trong suốt thời kỳ bà mẹ mang bầu. Tuy nhiên, từ tuần thai thứ 38 trở đi, nước ối sẽ giảm đôi chút cho tới khi đứa trẻ ra đời.

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