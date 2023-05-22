Đỡ đẻ thành công cho sản phụ bị rối loạn cảm xúc, ảo giác có người hãm hại

Sức khỏe 22/05/2023 16:18

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân liên tục bị bị ảo giác, ảo thanh, hoang tưởng bị hãm hại.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, ekip các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam vừa đỡ đẻ thành công cho một thai phụ 35 tuổi, thai 38 tuần bị mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tâm thần phân liệt

Cô gái này bị mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực từ năm 20 tuổi. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị, tinh thần cô dần thay đổi, bệnh tình thuyên giảm. Cách đây 2 tháng, thai phụ này bị tái bệnh, cô ăn ngủ ít, xuất hiện ảo giác, ảo thanh, hoang tưởng bị hại.

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Con của sản phụ được chuyển về hồi sức tại Khoa Cấp cứu Hồi ức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Vào giai đoạn chuyển da, thai phụ vào viện với tình trạng tỉnh táo, huyết áp 120/70 mmHg, mạch 110 lần/phút, cười nói huyên thuyên, cáu gắt, kích thích, hoang tưởng bị hại, tim thai 160 lần/phút, đau bụng từng cơn. 

Nhận thấy thai phụ có các triệu chứng của loạn thần nên Khoa Phụ sản tiến hành hội chẩn liên khoa, hội chẩn liên viện với Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam và đưa ra chẩn đoán thai con so và thực hiện phương pháp mổ để cấp cứu.

Trong lúc chuyển mổ, thai phụ không hợp tác, la hét, kích thích, vật vã. Sau mổ mẹ và bé ổn định.

Về hội chứng tâm thần phân liệt, theo thông tin từ VTC News, Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai đã tiếp nhận điều  trị một ca tâm thần phân liệt của một nam bệnh nhân 32 tuổi quê Nam Định. 

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ bị rối loạn cảm xúc, ảo giác có người hãm hại - Ảnh 2
Nam bệnh nhân 32 tuổi quê Nam Định - Ảnh: VTC News

 

Qua lời kể của người nhà, anh H lúc nào cũng nghĩ người nhà theo dõi và âm mưu hãm hại mình. Hai tháng gần đây H mệt mỏi hơn, ít hoạt động, ít chủ động giao tiếp hơn thời gian trước. Anh thường xuyên nghỉ làm, một mình trong phòng, hầu như không tiếp xúc với bạn bè đồng nghiệp hay người nhà, ăn uống thất thường không theo giờ giấc.

 

Vì quá lo lắng cho anh, người nhà buộc phải cưỡng chế đưa vào bệnh viện. Tại đây, H được chẩn đoán tâm thần phân liệt.

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Trong cơn nguy kịch vì bị bỏng cồn, sản phụ cũng bất ngờ chuyển dạ được các bác sĩ mổ bắt con khẩn cấp.

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Từ khóa:   rối loạn cảm xúc tâm thần phân liệt sức khỏe

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