Lợi ích bất ngờ của hải sản đối với phụ nữ mà không phải ai cũng biết

Hải sản không chỉ tươi ngon, giàu chất dinh dưỡng mà còn có tác dụng trong việc cải thiện điều này ở phụ nữ, đặc biệt là người có tuổi.

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy tiêu thụ hải sản giúp giảm một nửa nguy cơ suy nhược tuổi già đối với nữ giới. Trong khi tỷ lệ suy nhược ở nữ giới được cho là cao hơn gấp đôi so với nam giới. Lão hóa không đơn thuần chỉ là quá trình lão hóa xảy ra khi chúng ta già đi, mà là trạng thái các chức năng cơ thể suy giảm một cách bất thường, làm giảm chất lượng cuộc sống một cách đáng kể.

Theo Diễn đàn Truyền thông Thực phẩm Hàn Quốc gần đây, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Kim Yang Ha thuộc Khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng tại Đại học Nữ Ewha đã cho biết, nhóm dã phân tích tình trạng suy nhược cơ thể theo giới tính trên tổng số 3.675 người, trong đó có 1.643 nam và 2.302 nữ với độ tuổi từ 65 tuổi trở lên. Họ đã tham gia cuộc Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia từ năm 2016 đến 2018. Ảnh minh họa: Internet Kết quả sau cuộc khảo sát đã được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Hàn Quốc và Hiệp hội Dinh dưỡng Cộng đồng Hàn Quốc với tiêu đề 'Mối tương quan giữa mức độ tiêu thụ hải sản và nguy cơ suy nhược theo giới tính ở người cao tuổi Hàn Quốc'. (Mục Dinh dưỡng và Sức khỏe). Trong nghiên cứu này, tỷ lệ suy nhược ở nam giới là 13,4% và nữ giới là 29,7%. Có thể thấy, tỷ lệ ở nam giới cao hơn gấp đôi so với nữ.

Ảnh minh họa: Internet Đối với người có tuổi thường biểu hiện các triệu chứng và dấu hiệu như sức cơ yếu, tốc độ đi bộ chậm, ít hoạt động thể chất, giảm năng lượng và sụt cân không chủ ý. Theo nghiên cứu của Giáo sư Lee Yun Hwan thuộc Khoa Y tế Dự phòng (Đại học Y Ajou) cho thấy 8,3% người già từ 65 tuổi trở lên thuộc nhóm trung bình yếu và 49,3% trong tình trạng ốm yếu. Người già yếu dễ mắc bệnh và có nguy cơ té ngã, suy giảm sinh hoạt và nhập viện cao hơn so với người già khỏe mạnh. Điều này có thể dẫn đến chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao. Nhóm của giáo sư Kim chia người cao tuổi thành 3 nhóm dựa trên lượng hải sản tiêu thụ hàng ngày. Thu được kết quả, ở cả hai giới nam và nữ, nhóm ăn nhiều hải sản hơn có năng lượng cao hơn. Ăn càng nhiều hải sản thì tỷ lệ năng lượng chuyển hóa từ chất béo càng cao. Ảnh minh họa: Internet Nguy cơ suy nhược ở nhóm phụ nữ cao tuổi ăn nhiều thủy sản nhất chỉ bằng một nửa (0,5 lần) so với nhóm thấp nhất. Điều này có nghĩa là ăn hải sản sẽ giúp phụ nữ ngăn ngừa tình trạng suy nhược. Trong bài nghiên cứu, nhóm Giáo sư còn Kim cho biết: 'Hải sản là nguồn cung cấp protein động vật, chất béo omega-3, vitamin D và các khoáng chất như canxi, và là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe về mặt dinh dưỡng'. Nhưng có một lưu ý: Không nên ăn quá hàm lượng trong tuần vì phần lớn hải sản thường mặn có thể gây hại cho người có tiền sử cao huyết áp, tim mạch,...

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