Lá mật gấu có tác dụng gì đối với sức khỏe con người?

Sức khỏe 24/02/2021 09:02

Lá mật gấu có tác dụng gì? Uống lá mật gấu hàng ngày có tốt không? Đó là những câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây. 

Nội dung bài viết

Cây mật gấu được xem là loại dược liệu quen thuộc trong Đông y, có mặt nhiều trong các bài thuốc trị đau xương khớp, đái tháo đường, đau họng,…Vậy bạn đã biết lá mật gấu có tác dụng gì hay chưa? Cách sử dụng lá mật gấu trong chữa bệnh ra sao? Trong bài viết dưới đây, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn hiểu rõ về loài cây dược liệu này.

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Lá mật gấu có tác dụng gì đối với sức khỏe con người? - Ảnh minh họa: Internet

Giới thiệu đôi nét về cây mật gấu

Cây mật gấu là một vị thuốc phổ biến trong y học cổ truyền. Một số tên gọi khác của loài cây này như cây lá đắng, cây mật gấu nam, cây kim thất tai,… 

Một số đặc điểm nhận biết cây như:

  • Cây thuộc học thân thảo, sống thành từng bụi. Cây trưởng thành thường có chiều cao trung bình từ 2-5m. 
  • Lá cây có hình trái xoan, hơi cứng, có răng cưa nhỏ ở rìa lá, rộng từ 2-4cm, dài từ 6-10cm khi trưởng thành. 
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Lá cây có hình trái xoan, hơi cứng, có răng cưa nhỏ ở rìa lá - Ảnh minh họa: Internet
  • Hoa cây mật gấu có màu vàng nhạt, 6 cánh, thường mọc thành cụm. Mỗi bông hoa có nhiều phần lá đài bên dưới. Mỗi lá đài xếp thành 3 vòng liên tiếp. Hoa nở ở phần ngọn thân của cây. Hàng năm, hoa mật gấu nở từ tháng 2-4.
  • Sau khi hoa tàn, cây sẽ ra quả. Quả mật gấu khi chín có màu xanh nâu, mọc ở ngọn cây.

Lá mật gấu có tác dụng gì?

Trong Đông y

Lá mật gấu có tính hàn, vị đắng, có tác dụng:

  • Điều hòa và giảm lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường.
  • Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa.
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Lá cây mật gấu được dùng trong các bài thuốc Đông y trị đau xương khớp, chữa ho,... - Ảnh minh họa: Internet
  • Giảm các triệu chứng với các bệnh lý liên quan đến xương khớp.
  • Tiêu đờm, chữa đau họng, trị ho.
  •  Giải độc, bảo vệ chức năng gan thận, tăng cường sức khỏe.

Theo khoa học hiện đại

Lá mật gấu có chứa nhiều thành phần hóa học như Lignan, Terpene, Axit phenolic, Steroid, Selenium, sắt, các vitamin (C, E, B1, B2,…), chất xơ,... có tác dụng:

  • Bảo vệ tế bào gan, ngăn ngừa sự hình thành các tế bào có hại trong cơ thể.
  • Thanh nhiệt, tiêu viêm, giải độc, hỗ trợ điều trị các bệnh lý như ngứa ngáy, mụn nhọt,…
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Lá mật gấu có chứa nhiều thành phần hóa học tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet
  • Điều trị các bệnh lý về đường ruột như kiết lỵ, tiêu chảy,…
  • Điều trị đau nhức xương khớp, phong tê thấp,…

Cách sử dụng lá mật gấu trong một số bài thuốc chữa bệnh

Lá mật gấu trị ho, đau họng

  • Nguyên liệu: 2-3 lá mật gấu tươi.
  • Cách làm:

+ Rửa sạch lá mật gấu rồi ngâm trong nước muối loãng.

+ Nhai trực tiếp lá mật gấu tươi để trị ho, đau họng, vào buổi tối trước khi đi ngủ để có hiệu quả cao nhất.

Lá mật gấu hạ huyết áp

Thành phần của lá mật gấu chứa hàm lượng kali cao giúp điều hòa huyết áp. 

  • Nguyên liệu: 5 lá mật gấu tươi.
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Sử dụng lá cây mật gấu hạ huyết áp - Ảnh minh họa: Internet
  • Cách làm: Rửa sạch lá mật gấu, ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút. Sau đó, đun lá mật gấu với 5-6 bát nước cho đến khi nước cạn còn khoảng 2 bát thì tắt lửa, bỏ bã lá. Dùng thuốc trong ngày, kiên trì cho đến khi thấy hiệu quả.

Uống lá mật gấu hàng ngày có tốt không?

Lá mật gấu tuy có nhiều công dụng nên được nhiều người dùng làm nước uống hàng ngày, nhất là người dân khu vực nông thôn. Hiện tượng này ngày càng phổ biến với những lời tuyên truyền về công dụng thần kỳ do loại cây này mang lại. Vậy uống lá mật gấu nhiều có hại gì không

Theo các chuyên gia y tế, lá mật gấu có tác dụng rất tốt trong chữa bệnh, tuy nhiên uống hàng ngày thì cần hết sức lưu ý. Dưới đây là một số hậu quả đối với sức khỏe vô cùng nghiêm trọng nếu bạn lạm dụng quá nhiều lá mật gấu trong ngày:

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Uống lá mật gấu hàng ngày có thể gây ra nhiều tác hại - Ảnh minh họa: Internet
  • Ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa: gây viêm nhiễm, suy giảm chức năng tiêu hóa, táo bón, khó tiêu, đầy bụng,…
  • Ảnh hưởng tới huyết áp, tim mạch: gây rối loạn huyết áp, tăng nguy cơ tê liệt chân tay và đột quỵ.
  • Suy giảm hệ miễn dịch: gia tăng các bệnh do vi khuẩn, virus, nấm gây ra.
  • Ngộ độc thực phẩm: Nếu dùng quá nhiều thuốc lá mật gấu, cơ thể có thể bị sốc thuốc, nôn mửa, đau đầu, chân tay run rẩy, mặt tái xanh,…

Tóm lại, mật gấu là một loại cây thảo dược có công dụng cực tốt nếu biết cách sử dụng đúng và hợp lý. Tất cả mọi người cần nắm rõ công dụng của thuốc cũng như cách thực hiện, từ đó cải thiện bệnh hiệu quả đồng thời phòng tránh các tác hại mà loại cây này có thể gây ra.

Trên đây là những thông tin chia tiết giúp bạn hiểu rõ hơn lá mật gấu có tác dụng gì. Mong rằng việc nắm được công dụng cũng như những lưu ý khi sử dụng lá mật gấu sẽ giúp người bệnh đạt hiệu quả cao nhất khi dùng loại dược liệu này trong chữa bệnh.

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