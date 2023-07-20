Hy hữu: Bà ngoại phát hiện mang thai tự nhiên ở tuổi 50

Sản phụ đặc biệt này quê ở Sơn La. Vợ chồng chị đã có 2 con gái, họ cũng đã lên chức ông bà ngoại được gần 2 năm nay.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 19/7, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, khoa Sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết ông vừa mổ lấy thai, đón thành công bé trai 3,6kg là con của cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi.

Để giữ thai, cặp vợ chồng ngoài 50 này đã phải trải qua nhiều khó khăn về sức khỏe, tinh thần, đặc biệt những tuần cuối thai kỳ… nhưng họ đã kiên trì vượt qua. Sau mổ đẻ ngày 19/7, sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Cách đây vài tháng, khi đi khám sức khỏe định kỳ, chị ngỡ ngàng khi bác sĩ nói chị đã mang thai 18 tuần. Trước đó, khi thấy chu kỳ không đến như bình thường, chị cho rằng bản thân đã mãn kinh nên không đi để ý. Nghe tin chị mang thai tự nhiên ở tuổi 50 mà không hề hay biết, nhiều người xung quanh rất ngạc nhiên.

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo cho biết ông từng khám, đỡ đẻ thành công cho các sản phụ 47-48 tuổi, mang thai tự nhiên nhưng trên 50 thì rất hiếm. Bởi thời điểm này, buồng trứng đã suy giảm rất nhiều, trứng gần như không còn để mang thai. Tuổi cao cùng với chất lượng trứng kém khiến thai nhi đối diện nguy cơ dị tật cao, quá trình mang thai khó khăn dễ gây sảy thai, thai lưu, đẻ non, nhẹ cân, thai chậm tăng trưởng...

Bé trai được bác sĩ Đạo trao cho bố - Ảnh: VietNamNet

Tại khoa Sản bệnh, nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn khi mẹ đã 50 tuổi, buộc phải quyết định đình chỉ thai nghén vì lý do thai dị tật; do sức khỏe của mẹ. Ngoài ra, nhiều người không vượt qua được tâm lý e ngại vì mang thai khi đã lên chức bà nội, bà ngoại.

Dẫn tin từ VTC News, theo các bác sĩ, khi mãn kinh, phụ nữ không thể mang thai. 3-5 năm trước thời kỳ này, họ thường trải qua giai đoạn tiền mãn kinh với nhiều rối loạn về thể chất, nội tiết, tâm sinh lý. Phụ nữ giai đoạn này có thay đổi về chu kỳ và tính chất của kinh nguyệt.

Giai đoạn tiền mãn kinh, phụ nữ hoàn toàn có thể mang thai, nên tuyệt đối không chủ quan, vẫn cần thực hiện các biện pháp tránh thai phù hợp. Trường hợp có biểu hiện mất kinh, trễ kinh, chị em nên thử thai và đến bác sĩ chuyên sản phụ khoa khám.

Tại Việt Nam, hầu hết trường hợp mang thai ngoài 50 tuổi đều nhờ can thiệp hỗ trợ sinh sản. Trong đó, sản phụ 61 tuổi, ở Hà Nội, là trường hợp lớn tuổi nhất, mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng của người hiến tặng và tinh trùng người chồng, bé gái chào đời năm 2018 nặng 2,6 kg.

Một sản phụ khác, 60 tuổi, ở Bắc Giang, sinh con lần ba, cũng nhờ thụ tinh ống nghiệm. Một phụ nữ khác sinh con trai ở tuổi 58 sau khi mãn kinh được hai năm, phải xin noãn của người khác để thụ tinh trong ống nghiệm.