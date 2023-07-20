Hy hữu: Bà ngoại phát hiện mang thai tự nhiên ở tuổi 50

Sức khỏe 20/07/2023 09:30

Theo bác sĩ, phụ nữ mang thai tự nhiên ở tuổi ngoài 50 rất hiếm, bởi thời điểm này, buồng trứng đã suy giảm rất nhiều, trứng gần như không còn để mang thai.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 19/7, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, khoa Sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết ông vừa mổ lấy thai, đón thành công bé trai 3,6kg là con của cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi.

Sản phụ đặc biệt này quê ở Sơn La. Vợ chồng chị đã có 2 con gái, họ cũng đã lên chức ông bà ngoại được gần 2 năm nay.

Cách đây vài tháng, khi đi khám sức khỏe định kỳ, chị ngỡ ngàng khi bác sĩ nói chị đã mang thai 18 tuần. Trước đó, khi thấy chu kỳ không đến như bình thường, chị cho rằng bản thân đã mãn kinh nên không đi để ý. Nghe tin chị mang thai tự nhiên ở tuổi 50 mà không hề hay biết, nhiều người xung quanh rất ngạc nhiên. 

Để giữ thai, cặp vợ chồng ngoài 50 này đã phải trải qua nhiều khó khăn về sức khỏe, tinh thần, đặc biệt những tuần cuối thai kỳ… nhưng họ đã kiên trì vượt qua.  Sau mổ đẻ ngày 19/7, sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo cho biết ông từng khám, đỡ đẻ thành công cho các sản phụ 47-48 tuổi, mang thai tự nhiên nhưng trên 50 thì rất hiếm. Bởi thời điểm này, buồng trứng đã suy giảm rất nhiều, trứng gần như không còn để mang thai. Tuổi cao cùng với chất lượng trứng kém khiến thai nhi đối diện nguy cơ dị tật cao, quá trình mang thai khó khăn dễ gây sảy thai, thai lưu, đẻ non, nhẹ cân, thai chậm tăng trưởng...

Hy hữu: Bà ngoại phát hiện mang thai tự nhiên ở tuổi 50 - Ảnh 1
Bé trai được bác sĩ Đạo trao cho bố - Ảnh: VietNamNet

Tại khoa Sản bệnh, nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn khi mẹ đã 50 tuổi, buộc phải quyết định đình chỉ thai nghén vì lý do thai dị tật; do sức khỏe của mẹ. Ngoài ra, nhiều người không vượt qua được tâm lý e ngại vì mang thai khi đã lên chức bà nội, bà ngoại.

Dẫn tin từ VTC News, theo các bác sĩ, khi mãn kinh, phụ nữ không thể mang thai. 3-5 năm trước thời kỳ này, họ thường trải qua giai đoạn tiền mãn kinh với nhiều rối loạn về thể chất, nội tiết, tâm sinh lý. Phụ nữ giai đoạn này có thay đổi về chu kỳ và tính chất của kinh nguyệt. 

Giai đoạn tiền mãn kinh, phụ nữ hoàn toàn có thể mang thai, nên tuyệt đối không chủ quan, vẫn cần thực hiện các biện pháp tránh thai phù hợp. Trường hợp có biểu hiện mất kinh, trễ kinh, chị em nên thử thai và đến bác sĩ chuyên sản phụ khoa khám.

Tại Việt Nam, hầu hết trường hợp mang thai ngoài 50 tuổi đều nhờ can thiệp hỗ trợ sinh sản. Trong đó, sản phụ 61 tuổi, ở Hà Nội, là trường hợp lớn tuổi nhất, mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng của người hiến tặng và tinh trùng người chồng, bé gái chào đời năm 2018 nặng 2,6 kg.

Một sản phụ khác, 60 tuổi, ở Bắc Giang, sinh con lần ba, cũng nhờ thụ tinh ống nghiệm. Một phụ nữ khác sinh con trai ở tuổi 58 sau khi mãn kinh được hai năm, phải xin noãn của người khác để thụ tinh trong ống nghiệm.

 

Triển khai kế hoạch khám sức khoẻ miễn phí cho người cao tuổi ở TP.HCM

Triển khai kế hoạch khám sức khoẻ miễn phí cho người cao tuổi ở TP.HCM

TP.HCM sẽ chi gần 150 tỷ đồng mỗi năm để khám sức khỏe miễn phí cho trên 1 triệu người cao tuổi, nhằm ngăn chặn bệnh tật từ xa, giảm chi phí điều trị và tăng chất lượng sống đối với nhóm người này.

Xem thêm
Từ khóa:   bà ngoại mang thai đỡ đẻ cho bà ngoại 50 tuổi mang thai tuổi 50

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm