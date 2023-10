Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thống kê trong ngày có 209 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện tại, các cơ sở y tế còn 111 bệnh nhân nặng phải thở oxy, tăng nhẹ so với ngày hôm qua (102 ca). Trong đó, 88 ca thở oxy qua mặt nạ, 9 ca thở oxy dòng cao HFNC, còn lại 14 ca thở máy xâm lấn.

Theo thông từ VietNamNet, tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam của Bộ Y tế so với ngày 18/4, số ca mắc mới tăng 637 trường hợp.

UBND TP yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau; đồng thời công khai lịch tiêm vaccine phòng COVID-19 hằng ngày trên trang tin điện tử của ngành nhằm tăng cường vận động người dân và phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đến các điểm tiêm.

TP HCM hiện vẫn có tên trong danh sách những địa phương tiêm chậm mũi 3 cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

TP HCM hiện vẫn có tên trong danh sách những địa phương tiêm chậm mũi 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Dẫn nguồn tin từ VTV, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tiêm chủng, trong ngày 17/4, có 4.854 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.097.145 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.501.840 liều: Mũi 1 là 70.907.609 liều; Mũi 2 là 68.450.363 liều; Mũi bổ sung là 14.364.266 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.041.968 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.737.634 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.630.322 liều: Mũi 1 là 10.203.682 liều; Mũi 2 là 8.426.640 liều.