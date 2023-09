Hội chứng người sói hay còn gọi là Hypertrichosis, bệnh do sự phát triển bất thường của râu, tóc và các khu vực khác trên cơ thể, nhìn giống như lông sói. Hội chứng này khiến người bệnh chịu sự kỳ thị nặng nề về vẻ ngoài dị thường. Để hòa nhập, những người bệnh mắc hội chứng người sói thường xuyên phải tẩy và cạo lông dẫn đến dễ bị viêm hoặc hình thành sẹo. Ngoài ra, có thể sử dụng tia laser cũng là một cách hiệu quả khắc phục hội chứng này.

Nguyên nhân hội chứng người sói

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân gây ra hội chứng người sói có thể là do yếu tố di truyền về gen, gây đột biến nhiễm sắc thể. Còn những người sinh ra bình thường, nhưng trong quá trình lớn lên bị hội chứng người sói thì có thể là do mắc bệnh ung thư, rối loạn tiêu hóa làm mất cân bằng nội tiết tố hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc nhất định.

Hội chứng người sói khiến người bệnh tự ti

Bệnh hội chứng người sói sẽ có những biểu hiện điển như người nhiều lông, đen và rậm. Lông có thể mọc ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể như tay, chân, mặt, lưng, ngực... Trường hợp đầu tiên ghi nhận xuất hiện dấu hiệu bệnh người sói là Petrus Gonsalvus (1648) ở quần đảo Canary. Theo ghi chép thời đó, hai con gái, một con trai và một người cháu trong gia đình Gonsalvus đều mắc bệnh người sói. Khi ấy, họ bị người dân trong vùng làm dấu, cầu nguyện và nguyền rủa như thể là quỷ dữ, còn những kẻ lạ mặt thì chế giễu, gọi là người ngoài hành tinh. Đặc biệt, những người phụ nữ bị hội chứng người sói, có bề ngoài lông lá gặp khó khăn trong việc lập gia đình và chật vật tìm kiếm việc làm.